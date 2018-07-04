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فرقة الأوبرا المصرية تعزف روائع الطرب على مسرح المفتاحة بأبها

بمشاركة 45 فناناً وعازفاً وبحضور جماهيري كبير

شهد مسرح المفتاحة بأبها، أمس الثلاثاء، إقامة الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً، وبحضور جماهيري كبير ملأ جنبات مسرح المفتاحة، وتفاعل بشكل مميز مع روائع الطرب العربي التي قدمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية فقرتين؛ الأولى ابتدأت بعزف موسيقي لروائع العندليب عبد الحليم حافظ قدمها المايسترو محمد الموجي، ثم قدم الفنان ياسر سليمان أغنيتين الأولى أغنية "على الرملة" للفنان محمد رشدي، والثانية أغنية "عيون بهية" للفنان محمد العزبي.

وتغنت الفنانة صابرين النجيلي بأغنيتين هما "أسمر يا أسمراني" للعندليب عبد الحليم حافظ و"يا أهل الهوى" للفنانة وردة الجزائرية، كما شارك عازف الكمان إيهاب صبحي بتقديم وصلة طربية عزف خلالها إحدى روائع أم كلثوم، قبل أن يختتم الفنان أحمد عفت الفقرة الأولى متغنياً برائعتي الفنان عبدالحليم حافظ "بحلم بيك" و"قارئة الفنجان".

وابتدأت الفقرة الثانية من الأمسية بعزف موسيقي على آلة العود قدمه العازف الفنان محمود عبد الفتاح، ثم أدى الفنان وليد حيدر أغنيتين هما "رمشة عين" للمطرب محرم فؤاد و"حبينا" للفنان فريد الأطرش، واختتمت الأمسية مع المطربة ريهام عبد الحكيم التي تغنّت برائعتي أم كلثوم "سيرة الحب" و"الأطلال".

يذكر أن هذه الأمسية تعد الثانية التي تستضيف فيها الهيئة العامة للثقافة فرقة دار الأوبرا المصرية وذلك بعد الاستضافة الأولى في شهر أبريل الماضي والتي أقيمت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وحققت نجاحاً كبيراً.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الأمسية الموسيقية في إطار الجهود الرامية لبناء مجتمع مُلهم يُسهم في تنوع ثقافي يساعد في تعزيز حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

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فرقة الأوبرا المصرية تعزف روائع الطرب على مسرح المفتاحة بأبها
سبق

شهد مسرح المفتاحة بأبها، أمس الثلاثاء، إقامة الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً، وبحضور جماهيري كبير ملأ جنبات مسرح المفتاحة، وتفاعل بشكل مميز مع روائع الطرب العربي التي قدمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية فقرتين؛ الأولى ابتدأت بعزف موسيقي لروائع العندليب عبد الحليم حافظ قدمها المايسترو محمد الموجي، ثم قدم الفنان ياسر سليمان أغنيتين الأولى أغنية "على الرملة" للفنان محمد رشدي، والثانية أغنية "عيون بهية" للفنان محمد العزبي.

وتغنت الفنانة صابرين النجيلي بأغنيتين هما "أسمر يا أسمراني" للعندليب عبد الحليم حافظ و"يا أهل الهوى" للفنانة وردة الجزائرية، كما شارك عازف الكمان إيهاب صبحي بتقديم وصلة طربية عزف خلالها إحدى روائع أم كلثوم، قبل أن يختتم الفنان أحمد عفت الفقرة الأولى متغنياً برائعتي الفنان عبدالحليم حافظ "بحلم بيك" و"قارئة الفنجان".

وابتدأت الفقرة الثانية من الأمسية بعزف موسيقي على آلة العود قدمه العازف الفنان محمود عبد الفتاح، ثم أدى الفنان وليد حيدر أغنيتين هما "رمشة عين" للمطرب محرم فؤاد و"حبينا" للفنان فريد الأطرش، واختتمت الأمسية مع المطربة ريهام عبد الحكيم التي تغنّت برائعتي أم كلثوم "سيرة الحب" و"الأطلال".

يذكر أن هذه الأمسية تعد الثانية التي تستضيف فيها الهيئة العامة للثقافة فرقة دار الأوبرا المصرية وذلك بعد الاستضافة الأولى في شهر أبريل الماضي والتي أقيمت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وحققت نجاحاً كبيراً.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الأمسية الموسيقية في إطار الجهود الرامية لبناء مجتمع مُلهم يُسهم في تنوع ثقافي يساعد في تعزيز حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:33 PM

فرقة الأوبرا المصرية تعزف روائع الطرب على مسرح المفتاحة بأبها

بمشاركة 45 فناناً وعازفاً وبحضور جماهيري كبير

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رائد القرفي - أبها
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شهد مسرح المفتاحة بأبها، أمس الثلاثاء، إقامة الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً، وبحضور جماهيري كبير ملأ جنبات مسرح المفتاحة، وتفاعل بشكل مميز مع روائع الطرب العربي التي قدمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية فقرتين؛ الأولى ابتدأت بعزف موسيقي لروائع العندليب عبد الحليم حافظ قدمها المايسترو محمد الموجي، ثم قدم الفنان ياسر سليمان أغنيتين الأولى أغنية "على الرملة" للفنان محمد رشدي، والثانية أغنية "عيون بهية" للفنان محمد العزبي.

وتغنت الفنانة صابرين النجيلي بأغنيتين هما "أسمر يا أسمراني" للعندليب عبد الحليم حافظ و"يا أهل الهوى" للفنانة وردة الجزائرية، كما شارك عازف الكمان إيهاب صبحي بتقديم وصلة طربية عزف خلالها إحدى روائع أم كلثوم، قبل أن يختتم الفنان أحمد عفت الفقرة الأولى متغنياً برائعتي الفنان عبدالحليم حافظ "بحلم بيك" و"قارئة الفنجان".

وابتدأت الفقرة الثانية من الأمسية بعزف موسيقي على آلة العود قدمه العازف الفنان محمود عبد الفتاح، ثم أدى الفنان وليد حيدر أغنيتين هما "رمشة عين" للمطرب محرم فؤاد و"حبينا" للفنان فريد الأطرش، واختتمت الأمسية مع المطربة ريهام عبد الحكيم التي تغنّت برائعتي أم كلثوم "سيرة الحب" و"الأطلال".

يذكر أن هذه الأمسية تعد الثانية التي تستضيف فيها الهيئة العامة للثقافة فرقة دار الأوبرا المصرية وذلك بعد الاستضافة الأولى في شهر أبريل الماضي والتي أقيمت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وحققت نجاحاً كبيراً.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الأمسية الموسيقية في إطار الجهود الرامية لبناء مجتمع مُلهم يُسهم في تنوع ثقافي يساعد في تعزيز حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

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