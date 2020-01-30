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"سبق" ترصد تعثُّر مبنى مجمع تعليمي بجدة كلَّف ملايين الريالات منذ سنوات

"التعليم" تؤكد: صدر قرار وزاري بفسخ العقد.. وجارٍ إسناده لشركة تطوير

رصدت "سبق" تحوُّل أحد المباني المتعثرة للمجمعات التعليمية للبنات الذي كلف ملايين الريالات بحي النعيم بجدة إلى مبنى مهجور؛ يشكل خطرًا أمنيًّا؛ وذلك بعد شكاوى العديد من الأهالي من توقُّف العمل بالمجمع التعليمي الذي مضى على إنشائه سنوات عدة.

وأبدى العديد من أهالي حي النعيم بجدة تذمرهم واستياءهم لتوقُّف العمل بالمجمع التعليمي بالحي رغم مُضي سنوات عدة على إنشاء المجمع التعليمي وسط تخوفهم من أن يتحول مبنى المجمع التعليمي المهجور إلى أوكار للمخالفين، ومأوى للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض؛ إذ توقف العمل فجأة في المشروع من قِبل المقاول لأسباب غير معروفة.

وناشد أهالي الحي مدير تعليم جدة إيجاد حلول سريعة لاستئناف العمل مجددًا، وسرعة الإنجاز، ومحاسبة المتسببين في توقُّف العمل حتى يتم الاستفادة منه.

من جهته، ذكر لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقير أن أن المشروع المشار إليه من المشاريع المتعثرة التي صدر لها قرار وزاري بفسخ العقد مع المقاول لتعثره في إنجاز المشروع، وجارٍ إسناده من قِبل الوزارة إلى شركة تطوير المباني لاستكمال إجراءات التنفيذ.

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"سبق" ترصد تعثُّر مبنى مجمع تعليمي بجدة كلَّف ملايين الريالات منذ سنوات
سبق

رصدت "سبق" تحوُّل أحد المباني المتعثرة للمجمعات التعليمية للبنات الذي كلف ملايين الريالات بحي النعيم بجدة إلى مبنى مهجور؛ يشكل خطرًا أمنيًّا؛ وذلك بعد شكاوى العديد من الأهالي من توقُّف العمل بالمجمع التعليمي الذي مضى على إنشائه سنوات عدة.

وأبدى العديد من أهالي حي النعيم بجدة تذمرهم واستياءهم لتوقُّف العمل بالمجمع التعليمي بالحي رغم مُضي سنوات عدة على إنشاء المجمع التعليمي وسط تخوفهم من أن يتحول مبنى المجمع التعليمي المهجور إلى أوكار للمخالفين، ومأوى للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض؛ إذ توقف العمل فجأة في المشروع من قِبل المقاول لأسباب غير معروفة.

وناشد أهالي الحي مدير تعليم جدة إيجاد حلول سريعة لاستئناف العمل مجددًا، وسرعة الإنجاز، ومحاسبة المتسببين في توقُّف العمل حتى يتم الاستفادة منه.

من جهته، ذكر لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقير أن أن المشروع المشار إليه من المشاريع المتعثرة التي صدر لها قرار وزاري بفسخ العقد مع المقاول لتعثره في إنجاز المشروع، وجارٍ إسناده من قِبل الوزارة إلى شركة تطوير المباني لاستكمال إجراءات التنفيذ.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
01:25 AM

"سبق" ترصد تعثُّر مبنى مجمع تعليمي بجدة كلَّف ملايين الريالات منذ سنوات

"التعليم" تؤكد: صدر قرار وزاري بفسخ العقد.. وجارٍ إسناده لشركة تطوير

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سعود الدعجاني - جدة
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رصدت "سبق" تحوُّل أحد المباني المتعثرة للمجمعات التعليمية للبنات الذي كلف ملايين الريالات بحي النعيم بجدة إلى مبنى مهجور؛ يشكل خطرًا أمنيًّا؛ وذلك بعد شكاوى العديد من الأهالي من توقُّف العمل بالمجمع التعليمي الذي مضى على إنشائه سنوات عدة.

وأبدى العديد من أهالي حي النعيم بجدة تذمرهم واستياءهم لتوقُّف العمل بالمجمع التعليمي بالحي رغم مُضي سنوات عدة على إنشاء المجمع التعليمي وسط تخوفهم من أن يتحول مبنى المجمع التعليمي المهجور إلى أوكار للمخالفين، ومأوى للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض؛ إذ توقف العمل فجأة في المشروع من قِبل المقاول لأسباب غير معروفة.

وناشد أهالي الحي مدير تعليم جدة إيجاد حلول سريعة لاستئناف العمل مجددًا، وسرعة الإنجاز، ومحاسبة المتسببين في توقُّف العمل حتى يتم الاستفادة منه.

من جهته، ذكر لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقير أن أن المشروع المشار إليه من المشاريع المتعثرة التي صدر لها قرار وزاري بفسخ العقد مع المقاول لتعثره في إنجاز المشروع، وجارٍ إسناده من قِبل الوزارة إلى شركة تطوير المباني لاستكمال إجراءات التنفيذ.

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