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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لطفل أشعل النار في بئر صرف صحي

وقع الحادث في مجمع سكني بالصين

أشعل طفل صيني نارًا في فوهة بئر للصرف الصحي، وفي ثوانٍ حدث انفجار مروع؛ حيث طار غطاء البئر حاملًا معه الطفل الذي دار في الهواء دورة كاملة، قبل أن يسقط على وجهه، أما الغطاء فقد واصل الطيران.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم 29 نوفمبر الماضي في أحد المجمعات السكنية بمدينة تشوتشو شمال شرقي الصين.

وبث موقع "تشوتشو ميديا" المحلي، شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة بالمجمع السكني، ويظهر فيه الطفل -الذي لم يعلن عن اسمه- وهو يسير مع زميل له، ثم يقف الطفل فوق غطاء البئر، ويميل ليشعل النار في فتحة صغيرة في الغطاء، وبعدها بثوان يحدث الانفجار المروع؛ فيحمل الغطاء الطفل، ويطير به في الهواء، ثم يدور الطفل دورة كاملة (360 درجة) في الهواء، ويسقط بعدها الطفل بجوار البئر؛ بينما يطير الغطاء أعلى، ليسقط على الجانب الآخر من الشارع، كما يسقط الطفل الآخر وينهض ويسير متألمًا.

ونقل "تشوتشو ميديا" عن أحد شهود العيان قوله: إن بعض الأحجار تطايرت من البئر وسقطت على وجه الطفل الذي أشعل النار؛ فأصابته بجروح طفيفة؛ حيث نهض وعلى وجهه بقع من الدماء.

انفجار مروع بئر للصرف الصحي الصين

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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لطفل أشعل النار في بئر صرف صحي
سبق

أشعل طفل صيني نارًا في فوهة بئر للصرف الصحي، وفي ثوانٍ حدث انفجار مروع؛ حيث طار غطاء البئر حاملًا معه الطفل الذي دار في الهواء دورة كاملة، قبل أن يسقط على وجهه، أما الغطاء فقد واصل الطيران.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم 29 نوفمبر الماضي في أحد المجمعات السكنية بمدينة تشوتشو شمال شرقي الصين.

وبث موقع "تشوتشو ميديا" المحلي، شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة بالمجمع السكني، ويظهر فيه الطفل -الذي لم يعلن عن اسمه- وهو يسير مع زميل له، ثم يقف الطفل فوق غطاء البئر، ويميل ليشعل النار في فتحة صغيرة في الغطاء، وبعدها بثوان يحدث الانفجار المروع؛ فيحمل الغطاء الطفل، ويطير به في الهواء، ثم يدور الطفل دورة كاملة (360 درجة) في الهواء، ويسقط بعدها الطفل بجوار البئر؛ بينما يطير الغطاء أعلى، ليسقط على الجانب الآخر من الشارع، كما يسقط الطفل الآخر وينهض ويسير متألمًا.

ونقل "تشوتشو ميديا" عن أحد شهود العيان قوله: إن بعض الأحجار تطايرت من البئر وسقطت على وجه الطفل الذي أشعل النار؛ فأصابته بجروح طفيفة؛ حيث نهض وعلى وجهه بقع من الدماء.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:46 PM

فيديو مروع.. شاهد ما حدث لطفل أشعل النار في بئر صرف صحي

وقع الحادث في مجمع سكني بالصين

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
14,718

أشعل طفل صيني نارًا في فوهة بئر للصرف الصحي، وفي ثوانٍ حدث انفجار مروع؛ حيث طار غطاء البئر حاملًا معه الطفل الذي دار في الهواء دورة كاملة، قبل أن يسقط على وجهه، أما الغطاء فقد واصل الطيران.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم 29 نوفمبر الماضي في أحد المجمعات السكنية بمدينة تشوتشو شمال شرقي الصين.

وبث موقع "تشوتشو ميديا" المحلي، شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة بالمجمع السكني، ويظهر فيه الطفل -الذي لم يعلن عن اسمه- وهو يسير مع زميل له، ثم يقف الطفل فوق غطاء البئر، ويميل ليشعل النار في فتحة صغيرة في الغطاء، وبعدها بثوان يحدث الانفجار المروع؛ فيحمل الغطاء الطفل، ويطير به في الهواء، ثم يدور الطفل دورة كاملة (360 درجة) في الهواء، ويسقط بعدها الطفل بجوار البئر؛ بينما يطير الغطاء أعلى، ليسقط على الجانب الآخر من الشارع، كما يسقط الطفل الآخر وينهض ويسير متألمًا.

ونقل "تشوتشو ميديا" عن أحد شهود العيان قوله: إن بعض الأحجار تطايرت من البئر وسقطت على وجه الطفل الذي أشعل النار؛ فأصابته بجروح طفيفة؛ حيث نهض وعلى وجهه بقع من الدماء.

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