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"الزكاة" تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال

تهدف إلى التعريف بنظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة"

تنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدداً من ورش العمل التوعوية للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، للتعريف بنظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وكانت أولى الورش المنعقدة في تاريخ الثاني من شهر يونيو الجاري، وورشة يوم أمس، حيث ستستمر الهيئة في عقد أكثر من تسع ورش توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال ومزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يونيو، تليها ورشة عمل يوم غدٍ الأربعاء بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", وكذلك ورشة عمل توعوية يوم غدٍ الخميس، وورشة أخرى بالتعاون مع غرفة جدة في اليوم نفسه.

وتتضمن ورش العمل المزمع إقامتها في الفترة القادمة، ورشة بالتعاون مع غرفة أبها، وورشة مع غرفة الشرقية، وكذلك بالتعاون مع غرفة الرياض، ابتداءً من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من يونيو على التوالي، كما تُعقَد يوم الخميس من الأسبوع المقبل ورشة عمل بالتعاون مع غرفة القصيم في السابع عشر من الشهر نفسه، بالإضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الشرقية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ووجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لقطاع الأعمال والمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمهتمين, لحضور هذه الورش، للاطلاع على تفاصيل لائحة الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والاستعداد للمرحلة الأولى من التطبيق والمقرر دخولها حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما دعت في ذات السياق عموم المهتمين بهذه الورش إلى متابعة حسابها الرسمي على تويتر (@ZATCA_SA) لمعرفة مواعيد ورش العمل في الفترة القادمة.

وتأتي إقامة الهيئة لورش العمل التوعوية والتعريفية في إطار جهودها في توعية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، وإبراز أهمية نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، ودورها في مكافحة التستر التجاري، بالإضافة إلى زيادة الوعي بمتطلبات النظام والإجابة على أبرز الاستفسارات المتعلقة بنظام الفوترة.

ولفتت إلى أنه بإمكانهم الحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال "الزكاة والضريبة" (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب اسأل الزكاة والضريبة على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

يذكر أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021م, مايتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال
سبق

تنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدداً من ورش العمل التوعوية للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، للتعريف بنظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وكانت أولى الورش المنعقدة في تاريخ الثاني من شهر يونيو الجاري، وورشة يوم أمس، حيث ستستمر الهيئة في عقد أكثر من تسع ورش توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال ومزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يونيو، تليها ورشة عمل يوم غدٍ الأربعاء بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", وكذلك ورشة عمل توعوية يوم غدٍ الخميس، وورشة أخرى بالتعاون مع غرفة جدة في اليوم نفسه.

وتتضمن ورش العمل المزمع إقامتها في الفترة القادمة، ورشة بالتعاون مع غرفة أبها، وورشة مع غرفة الشرقية، وكذلك بالتعاون مع غرفة الرياض، ابتداءً من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من يونيو على التوالي، كما تُعقَد يوم الخميس من الأسبوع المقبل ورشة عمل بالتعاون مع غرفة القصيم في السابع عشر من الشهر نفسه، بالإضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الشرقية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ووجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لقطاع الأعمال والمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمهتمين, لحضور هذه الورش، للاطلاع على تفاصيل لائحة الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والاستعداد للمرحلة الأولى من التطبيق والمقرر دخولها حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما دعت في ذات السياق عموم المهتمين بهذه الورش إلى متابعة حسابها الرسمي على تويتر (@ZATCA_SA) لمعرفة مواعيد ورش العمل في الفترة القادمة.

وتأتي إقامة الهيئة لورش العمل التوعوية والتعريفية في إطار جهودها في توعية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، وإبراز أهمية نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، ودورها في مكافحة التستر التجاري، بالإضافة إلى زيادة الوعي بمتطلبات النظام والإجابة على أبرز الاستفسارات المتعلقة بنظام الفوترة.

ولفتت إلى أنه بإمكانهم الحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال "الزكاة والضريبة" (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب اسأل الزكاة والضريبة على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

يذكر أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021م, مايتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:22 PM

"الزكاة" تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال

تهدف إلى التعريف بنظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدداً من ورش العمل التوعوية للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، للتعريف بنظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وكانت أولى الورش المنعقدة في تاريخ الثاني من شهر يونيو الجاري، وورشة يوم أمس، حيث ستستمر الهيئة في عقد أكثر من تسع ورش توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال ومزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يونيو، تليها ورشة عمل يوم غدٍ الأربعاء بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", وكذلك ورشة عمل توعوية يوم غدٍ الخميس، وورشة أخرى بالتعاون مع غرفة جدة في اليوم نفسه.

وتتضمن ورش العمل المزمع إقامتها في الفترة القادمة، ورشة بالتعاون مع غرفة أبها، وورشة مع غرفة الشرقية، وكذلك بالتعاون مع غرفة الرياض، ابتداءً من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من يونيو على التوالي، كما تُعقَد يوم الخميس من الأسبوع المقبل ورشة عمل بالتعاون مع غرفة القصيم في السابع عشر من الشهر نفسه، بالإضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الشرقية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ووجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لقطاع الأعمال والمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمهتمين, لحضور هذه الورش، للاطلاع على تفاصيل لائحة الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والاستعداد للمرحلة الأولى من التطبيق والمقرر دخولها حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما دعت في ذات السياق عموم المهتمين بهذه الورش إلى متابعة حسابها الرسمي على تويتر (@ZATCA_SA) لمعرفة مواعيد ورش العمل في الفترة القادمة.

وتأتي إقامة الهيئة لورش العمل التوعوية والتعريفية في إطار جهودها في توعية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، وإبراز أهمية نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، ودورها في مكافحة التستر التجاري، بالإضافة إلى زيادة الوعي بمتطلبات النظام والإجابة على أبرز الاستفسارات المتعلقة بنظام الفوترة.

ولفتت إلى أنه بإمكانهم الحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال "الزكاة والضريبة" (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب اسأل الزكاة والضريبة على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

يذكر أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021م, مايتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

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