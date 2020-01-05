الفيصل: أيام مثيرة سنعيشها في "رالي داكار السعودية"

أكد عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيعيشون أياماً مثيرة في منافسات رالي داكار.

وكتب مغرداً عشية اليوم الأول من الرالي:" أيام مثيرة سنعيشها والعالم مع الحدث الكبير سباق رالي داكار السعودية 2020 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 17 يناير، سباق يجمع القوة والإثارة والتحدي في 12 مرحلة متنوعة كل التوفيق للمشاركين والمنظمين‫ ومرحباً بالعالم في السعودية‫".