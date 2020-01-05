النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل: أيام مثيرة سنعيشها في "رالي داكار السعودية"

أكد عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيعيشون أياماً مثيرة في منافسات رالي داكار.

وكتب مغرداً عشية اليوم الأول من الرالي:" أيام مثيرة سنعيشها والعالم مع الحدث الكبير سباق رالي داكار السعودية 2020 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 17 يناير، سباق يجمع القوة والإثارة والتحدي في 12 مرحلة متنوعة كل التوفيق للمشاركين والمنظمين‫ ومرحباً بالعالم في السعودية‫".

عبدالعزيز الفيصل رالي داكار السعودية 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل: أيام مثيرة سنعيشها في "رالي داكار السعودية"
سبق

أكد عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيعيشون أياماً مثيرة في منافسات رالي داكار.

وكتب مغرداً عشية اليوم الأول من الرالي:" أيام مثيرة سنعيشها والعالم مع الحدث الكبير سباق رالي داكار السعودية 2020 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 17 يناير، سباق يجمع القوة والإثارة والتحدي في 12 مرحلة متنوعة كل التوفيق للمشاركين والمنظمين‫ ومرحباً بالعالم في السعودية‫".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
07:30 PM

الفيصل: أيام مثيرة سنعيشها في "رالي داكار السعودية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,413

أكد عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيعيشون أياماً مثيرة في منافسات رالي داكار.

وكتب مغرداً عشية اليوم الأول من الرالي:" أيام مثيرة سنعيشها والعالم مع الحدث الكبير سباق رالي داكار السعودية 2020 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 17 يناير، سباق يجمع القوة والإثارة والتحدي في 12 مرحلة متنوعة كل التوفيق للمشاركين والمنظمين‫ ومرحباً بالعالم في السعودية‫".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة