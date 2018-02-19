"مرور الباحة" يطيح بقائد مركبة هرب بعد دهسه إحدى المواطنات
أُحيل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية
ألقى "مرور الباحة" القبض على قائد مركبة هرب بعدما دهس سيدة.
وكانت إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، حيث نُقلت المواطنة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقي القبض على قائد المركبة، وأُحيل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
"مرور الباحة" يطيح بقائد مركبة هرب بعد دهسه إحدى المواطنات
عبدالعزيز الشهريسبق2022-02-19
ألقى "مرور الباحة" القبض على قائد مركبة هرب بعدما دهس سيدة.
وكانت إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، حيث نُقلت المواطنة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقي القبض على قائد المركبة، وأُحيل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
06:56 PM
"مرور الباحة" يطيح بقائد مركبة هرب بعد دهسه إحدى المواطنات
ألقى "مرور الباحة" القبض على قائد مركبة هرب بعدما دهس سيدة.
وكانت إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، حيث نُقلت المواطنة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقي القبض على قائد المركبة، وأُحيل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.