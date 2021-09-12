في افتتاح البطولة الآسيوية الـ21.. "طائرة الأخضر" تتوقف في محطة كوريا

يسعى للتعويض أمام الصين

خسر المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3- 0)، خلال المواجهة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، والتي تقام باليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الحالي.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25- 18)، (25- 17)، (25- 20)

هذا وسيلاقي أخضر الطائرة في ثاني لقاءاته منتخب الصين تايبيه في تمام الساعة (4:00) من فجر غد الاثنين بتوقيت السعودية.

يُذكر أن منتخب الصين تايبيه قد تغلب بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره الكازاخستاني، في منافسات نفس المجموعة.