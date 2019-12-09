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رئيس غواتيمالا المنتخب: أول شيء سأفعله اعتبار "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية

بعد توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل

تعهّد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل.

وقال "جياماتي" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولي منصبي الشهر المقبل، هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية"؛ حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتُصنّف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزبَ الله منظمة إرهابية؛ لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

رئيس غواتيمالا المنتخب حزب الله

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رئيس غواتيمالا المنتخب: أول شيء سأفعله اعتبار "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية
سبق

تعهّد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل.

وقال "جياماتي" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولي منصبي الشهر المقبل، هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية"؛ حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتُصنّف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزبَ الله منظمة إرهابية؛ لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:15 AM

رئيس غواتيمالا المنتخب: أول شيء سأفعله اعتبار "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية

بعد توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهّد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل.

وقال "جياماتي" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولي منصبي الشهر المقبل، هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية"؛ حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتُصنّف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزبَ الله منظمة إرهابية؛ لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

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