وتُصنّف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزبَ الله منظمة إرهابية؛ لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

وقال "جياماتي" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولي منصبي الشهر المقبل، هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية"؛ حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

تعهّد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل.

رئيس غواتيمالا المنتخب: أول شيء سأفعله اعتبار "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-09 تعهّد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل. وقال "جياماتي" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولي منصبي الشهر المقبل، هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية"؛ حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وتُصنّف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزبَ الله منظمة إرهابية؛ لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:15 AM

رئيس غواتيمالا المنتخب: أول شيء سأفعله اعتبار "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بعد توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل





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تعهّد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميًّا الشهر المقبل.

وقال "جياماتي" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولي منصبي الشهر المقبل، هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية"؛ حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتُصنّف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزبَ الله منظمة إرهابية؛ لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.