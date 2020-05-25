الملك يهنئ "رامافوسا" بإعادة انتخابه مشيداً بتميز العلاقات مع جنوب إفريقيا

ولي العهد أعرب عن تهانيه له وأطيب التمنيات بالتقدم والرقي للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق.