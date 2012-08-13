مدير جامعة جازان يهنئ خام الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

قال: تكامل الخدمات بالمشاعر المقدسة بهرت العالم وعكست جهود السعوديين

رفع مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال: يسرني أن أرفع لمقامك الكريم ولسمو ولي العهد أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ الذي تحقق بفضل من الله عز وجل، ثم بمتابعة ورعاية قيادتنا الرشيدة، وتوفيرها لكل الإمكانات المادية والبشرية في كل القطاعات الأمنية والجهات الحكومية الخدمية والأهلية كذلك.

وأضاف: لقد تكاملت الخدمات في صورة بهرت العالم وعكست الجهود المخلصة للإنسان السعودي وقدرته الجبارة في إدارة وتنظيم هذا الحدث العظيم الذي بلغ فيه عدد الحجاج قرابة مليونين وخمسمائة ألف حاج.

وأشار إلى أن الله قد شرف وطننا بخدمة ضيوف الرحمن، وأن التاريخ يشهد بحجم الجهود المبذولة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير كافة الموارد للارتقاء بها وتوفير الأمن والراحة والخدمات المتطورة لقاصديها.