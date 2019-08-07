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مصرع وجرح 50 عنصرًا من مليشيا الحوثي في محافظة الضالع

بينهم قيادي.. في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني

قُتِل وجرح 50 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في مواجهات وقعت مع قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في قريتيْ صولان القديمة، والجديدة وتبة الخزان، بمنطقة الزيلة، غربي منطقة مريس، وأن القوات أفشلت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 من عناصر المليشيا، بينهم القيادي في المليشيا ومسؤولها الثقافي بمحافظة الضالع المدعو أبو فايدة، وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار.

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مصرع وجرح 50 عنصرًا من مليشيا الحوثي في محافظة الضالع
سبق

قُتِل وجرح 50 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في مواجهات وقعت مع قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في قريتيْ صولان القديمة، والجديدة وتبة الخزان، بمنطقة الزيلة، غربي منطقة مريس، وأن القوات أفشلت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 من عناصر المليشيا، بينهم القيادي في المليشيا ومسؤولها الثقافي بمحافظة الضالع المدعو أبو فايدة، وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:19 AM

مصرع وجرح 50 عنصرًا من مليشيا الحوثي في محافظة الضالع

بينهم قيادي.. في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتِل وجرح 50 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في مواجهات وقعت مع قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في قريتيْ صولان القديمة، والجديدة وتبة الخزان، بمنطقة الزيلة، غربي منطقة مريس، وأن القوات أفشلت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 من عناصر المليشيا، بينهم القيادي في المليشيا ومسؤولها الثقافي بمحافظة الضالع المدعو أبو فايدة، وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار.

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