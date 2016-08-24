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"إغاثي الملك" يوزع 53 طنّاً من السلال الغذائية في جزيرة ميون بتعز

أسهم في توزيع مساعدات غذائية لـ2.65 مليون فرد يمني

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنّاً و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 1.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في 10 محافظات يمنية؛ في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وقد وزّع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية لمليونين و65 ألف فرد، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتلبية المتطلبات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وذلك وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م.

يُذكر أن هذا المشروع يستهدف توفير الأمن الغذائي لنحو 5 ملايين شخص في اليمن، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يوزع 53 طنّاً من السلال الغذائية في جزيرة ميون بتعز
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنّاً و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 1.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في 10 محافظات يمنية؛ في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وقد وزّع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية لمليونين و65 ألف فرد، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتلبية المتطلبات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وذلك وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م.

يُذكر أن هذا المشروع يستهدف توفير الأمن الغذائي لنحو 5 ملايين شخص في اليمن، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:42 PM

"إغاثي الملك" يوزع 53 طنّاً من السلال الغذائية في جزيرة ميون بتعز

أسهم في توزيع مساعدات غذائية لـ2.65 مليون فرد يمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنّاً و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 1.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في 10 محافظات يمنية؛ في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وقد وزّع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية لمليونين و65 ألف فرد، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتلبية المتطلبات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وذلك وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م.

يُذكر أن هذا المشروع يستهدف توفير الأمن الغذائي لنحو 5 ملايين شخص في اليمن، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

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