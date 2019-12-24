"أخضر المبارزة" ينهي المشاركة العربية بميداليتين

حقّق المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية الفضية لسلاح الابيه، ضمن منافسات البطولة العربية (عمومي) التي اختتمت اليوم في الكويت، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 45/38.



وكان المنتخب السعودي الذي مثّله: أحمد آل حسين، وزكريا الداوود، وجواد الداوود، ومهنا الحمود؛ قد تأهل للنهائي بعد تجاوزه نظيره الإماراتي بنتيجة 45/ 38 ضمن دور نصف النهائي، لينهي الأخضر السعودي مشواره في البطولة بتحقيق ميداليتين فضيتين، بعد أن حقق زكريا الداوود ميدالية في منافسات (الفردي).



وبهذه النتيجة يختتم الاتحاد السعودي للمبارزة مشاركاته في عام 2019م بتحقيق 48 ميدالية (16 ذهبية و13 فضية و19 برونزية) ما بين دولية وآسيوية وعربية وخليجية.