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فيديو غريب.. مسؤول يخرج من "دولاب ملابس" خلال اجتماع وزاري

جمهورية القرم توضح حقيقة ما حدث

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، شريط فيديو لمسؤولي وزارة النقل بجمهورية القرم، أثناء اجتماع عبر الفيديو مع رئيس الجمهورية سيرغي أكسينوف، وفجأة فتح باب دولاب ملابس في مكتب وزارة النقل، وخرج منه أحد مسؤولي الوزارة.

وفي ردها على الفيديو قالت وزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية: إن مقطع الفيديو بشأن اجتماع الوزارة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي ظهر على الشبكات الاجتماعية، ويزعم أن رجلًا خرج من دولاب ملابس خلال الاجتماع، قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق.

وفي وقت سابق بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في مشاركة جزء من الاجتماع الذي عقد بالفيديو، وتحدث وزير النقل في الجمهورية يفغيني إيساكوف، وخلال كلمته ظهر شخص مجهول في الخلفية خارجًا من دولاب ملابس.

وأوضح قسم الخدمة الصحافية بالوزارة: أن ما ظهر في الفيديو "ليس دولاب ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الدولاب".

كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.

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فيديو غريب.. مسؤول يخرج من "دولاب ملابس" خلال اجتماع وزاري
سبق

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، شريط فيديو لمسؤولي وزارة النقل بجمهورية القرم، أثناء اجتماع عبر الفيديو مع رئيس الجمهورية سيرغي أكسينوف، وفجأة فتح باب دولاب ملابس في مكتب وزارة النقل، وخرج منه أحد مسؤولي الوزارة.

وفي ردها على الفيديو قالت وزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية: إن مقطع الفيديو بشأن اجتماع الوزارة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي ظهر على الشبكات الاجتماعية، ويزعم أن رجلًا خرج من دولاب ملابس خلال الاجتماع، قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق.

وفي وقت سابق بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في مشاركة جزء من الاجتماع الذي عقد بالفيديو، وتحدث وزير النقل في الجمهورية يفغيني إيساكوف، وخلال كلمته ظهر شخص مجهول في الخلفية خارجًا من دولاب ملابس.

وأوضح قسم الخدمة الصحافية بالوزارة: أن ما ظهر في الفيديو "ليس دولاب ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الدولاب".

كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
03:07 PM

فيديو غريب.. مسؤول يخرج من "دولاب ملابس" خلال اجتماع وزاري

جمهورية القرم توضح حقيقة ما حدث

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
10,887

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، شريط فيديو لمسؤولي وزارة النقل بجمهورية القرم، أثناء اجتماع عبر الفيديو مع رئيس الجمهورية سيرغي أكسينوف، وفجأة فتح باب دولاب ملابس في مكتب وزارة النقل، وخرج منه أحد مسؤولي الوزارة.

وفي ردها على الفيديو قالت وزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية: إن مقطع الفيديو بشأن اجتماع الوزارة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي ظهر على الشبكات الاجتماعية، ويزعم أن رجلًا خرج من دولاب ملابس خلال الاجتماع، قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق.

وفي وقت سابق بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في مشاركة جزء من الاجتماع الذي عقد بالفيديو، وتحدث وزير النقل في الجمهورية يفغيني إيساكوف، وخلال كلمته ظهر شخص مجهول في الخلفية خارجًا من دولاب ملابس.

وأوضح قسم الخدمة الصحافية بالوزارة: أن ما ظهر في الفيديو "ليس دولاب ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الدولاب".

كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.

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