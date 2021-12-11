النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٣ صباحًا تستمر حتى الساعة ٥ عصرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٣ صباحًا تستمر حتى الساعة ٥ عصرًا.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:22 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
181

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٣ صباحًا تستمر حتى الساعة ٥ عصرًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,406
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة