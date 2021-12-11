رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٣ صباحًا تستمر حتى الساعة ٥ عصرًا.