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محافظ الرين يقيم مأدبة عشاء لمحافظي إمارات المناطق

أقام محافظ الرين، سند بن حفيظ، مأدبة عشاء؛ احتفاء بزملائه محافظي ووكلاء المحافظات بإمارات المناطق في المملكة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تُعد حاليًّا بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالرياض، برنامجًا لتنمية المهارات القيادية للمحافظين ووكلاء المحافظات.

حضر اللقاء من وزارة الداخلية: إبراهيم العمار، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة.

وتخلل اللقاء تبادل أطراف الحديث، وقصائد شعرية وطنية، ثم تناول الجميع وجبة العشاء.

وفي الختام شكر الجميع، محافظ الرين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

محافظ الرين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الرين يقيم مأدبة عشاء لمحافظي إمارات المناطق
سبق

أقام محافظ الرين، سند بن حفيظ، مأدبة عشاء؛ احتفاء بزملائه محافظي ووكلاء المحافظات بإمارات المناطق في المملكة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تُعد حاليًّا بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالرياض، برنامجًا لتنمية المهارات القيادية للمحافظين ووكلاء المحافظات.

حضر اللقاء من وزارة الداخلية: إبراهيم العمار، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة.

وتخلل اللقاء تبادل أطراف الحديث، وقصائد شعرية وطنية، ثم تناول الجميع وجبة العشاء.

وفي الختام شكر الجميع، محافظ الرين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:29 PM

محافظ الرين يقيم مأدبة عشاء لمحافظي إمارات المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرين
0
1,148

أقام محافظ الرين، سند بن حفيظ، مأدبة عشاء؛ احتفاء بزملائه محافظي ووكلاء المحافظات بإمارات المناطق في المملكة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تُعد حاليًّا بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالرياض، برنامجًا لتنمية المهارات القيادية للمحافظين ووكلاء المحافظات.

حضر اللقاء من وزارة الداخلية: إبراهيم العمار، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة.

وتخلل اللقاء تبادل أطراف الحديث، وقصائد شعرية وطنية، ثم تناول الجميع وجبة العشاء.

وفي الختام شكر الجميع، محافظ الرين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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