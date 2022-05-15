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الملحقية الدينية في السنغال تواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية

لليوم الحادي والعشرين على التوالي

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية في السنغال التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم الحادي والعشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في السنغال وبعض الدولة التابعة للملحقية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (١٨) دولة حول العالم.

وقد جرى توزيع 100 سلة غذائية استفاد منها 1000 شخص بالتعاون مع مركز التواصل الحضاري لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه قدم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا بيساو شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذا الاهتمام في تنفيذ البرنامج باحترافية كاملة.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحقية الدينية في السنغال تواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية
سبق

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية في السنغال التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم الحادي والعشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في السنغال وبعض الدولة التابعة للملحقية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (١٨) دولة حول العالم.

وقد جرى توزيع 100 سلة غذائية استفاد منها 1000 شخص بالتعاون مع مركز التواصل الحضاري لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه قدم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا بيساو شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذا الاهتمام في تنفيذ البرنامج باحترافية كاملة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
08:12 PM
اخر تعديل
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:43 PM

الملحقية الدينية في السنغال تواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية

لليوم الحادي والعشرين على التوالي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
464

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية في السنغال التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم الحادي والعشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في السنغال وبعض الدولة التابعة للملحقية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (١٨) دولة حول العالم.

وقد جرى توزيع 100 سلة غذائية استفاد منها 1000 شخص بالتعاون مع مركز التواصل الحضاري لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه قدم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا بيساو شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذا الاهتمام في تنفيذ البرنامج باحترافية كاملة.

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