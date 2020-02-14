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"إكرام لحفظ الطعام" تطور منسوبيها بعدد من دورات وزارة العمل

"المطرفي" أكد أن التدريب كان دافعاً للموظفين للمزيد من العطاء

شاركت جمعية إكرام لحفظ الطعام خلال الأسبوع المنصرم في عدد من دورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقيمها ضمن مشروع تطوير العاملين في القطاع غير الربحي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الجمعية في دورة المدير التنفيذي والتي حضرها مدير عام الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، فيما حضر مدير الشؤون الإدارية فهد العتيبي ونائبه خالد المالكي دورة أخصائي الحوكمة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بن حربي المطرفي المدير العام لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة إن الجمعية تحرص كثيراً على الارتقاء بفريق عمل الجمعية وإكسابهم المهارات المتطلبة في كل قسم وإطلاعهم على المستجدات في مجال تخصصهم وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمملكة وانطلاقها نحو العالم الأول وهذه الدورات التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنسوبي القطاع الثالث دليل حرصها واهتمامها بهذا القطاع الحيوي والمهم في بلادنا الحبيبة وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في أن يحظى أبناء الوطن بالفرصة لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم ليشاركوا في بناء وطنهم.

وأضاف "المطرفي" أن هذه الدورات كانت مفيدة للغاية، ودافعاً للموظفين لمنح المزيد من العطاء وفتح آفاق جديدة في العمل وتنمية موارده والوفاء بمتطلبات الوزارة.

مكة المكرمة جمعية إكرام لحفظ الطعام

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"إكرام لحفظ الطعام" تطور منسوبيها بعدد من دورات وزارة العمل
سبق

شاركت جمعية إكرام لحفظ الطعام خلال الأسبوع المنصرم في عدد من دورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقيمها ضمن مشروع تطوير العاملين في القطاع غير الربحي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الجمعية في دورة المدير التنفيذي والتي حضرها مدير عام الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، فيما حضر مدير الشؤون الإدارية فهد العتيبي ونائبه خالد المالكي دورة أخصائي الحوكمة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بن حربي المطرفي المدير العام لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة إن الجمعية تحرص كثيراً على الارتقاء بفريق عمل الجمعية وإكسابهم المهارات المتطلبة في كل قسم وإطلاعهم على المستجدات في مجال تخصصهم وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمملكة وانطلاقها نحو العالم الأول وهذه الدورات التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنسوبي القطاع الثالث دليل حرصها واهتمامها بهذا القطاع الحيوي والمهم في بلادنا الحبيبة وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في أن يحظى أبناء الوطن بالفرصة لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم ليشاركوا في بناء وطنهم.

وأضاف "المطرفي" أن هذه الدورات كانت مفيدة للغاية، ودافعاً للموظفين لمنح المزيد من العطاء وفتح آفاق جديدة في العمل وتنمية موارده والوفاء بمتطلبات الوزارة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:47 PM

"إكرام لحفظ الطعام" تطور منسوبيها بعدد من دورات وزارة العمل

"المطرفي" أكد أن التدريب كان دافعاً للموظفين للمزيد من العطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شاركت جمعية إكرام لحفظ الطعام خلال الأسبوع المنصرم في عدد من دورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقيمها ضمن مشروع تطوير العاملين في القطاع غير الربحي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الجمعية في دورة المدير التنفيذي والتي حضرها مدير عام الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، فيما حضر مدير الشؤون الإدارية فهد العتيبي ونائبه خالد المالكي دورة أخصائي الحوكمة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بن حربي المطرفي المدير العام لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة إن الجمعية تحرص كثيراً على الارتقاء بفريق عمل الجمعية وإكسابهم المهارات المتطلبة في كل قسم وإطلاعهم على المستجدات في مجال تخصصهم وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمملكة وانطلاقها نحو العالم الأول وهذه الدورات التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنسوبي القطاع الثالث دليل حرصها واهتمامها بهذا القطاع الحيوي والمهم في بلادنا الحبيبة وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في أن يحظى أبناء الوطن بالفرصة لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم ليشاركوا في بناء وطنهم.

وأضاف "المطرفي" أن هذه الدورات كانت مفيدة للغاية، ودافعاً للموظفين لمنح المزيد من العطاء وفتح آفاق جديدة في العمل وتنمية موارده والوفاء بمتطلبات الوزارة.

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