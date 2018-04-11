"الصحة المصرية": تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مجاهد: ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 145 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 11 حالة، وفقًا لموقع أخبار اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 1939 حالة، من ضمنها 426 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.