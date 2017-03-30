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"الراشد" يزور فرع المياه بالجوف ويستمع للمواطنين عبر الاتصال المرئي

ضمن حرص الشركة على رفع رضا العملاء وتحسين الخدمات

زار رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد، المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف، واستمع لاحتياجات العملاء، والذي يأتي في إطار حرص الشركة والمديرية على أهمية رفع مستوى رضا العميل وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم "المائية والبيئية".

وتمت مقابلة المواطنين بمحافظة طبرجل عن بعد من خلال الاتصال المرئي، فيما تم الاستماع للعملاء بمدينة سكاكا في المديرية، مع ضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

وتسعى المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف جاهدة لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للبت بسرعة في طلبات العملاء، والتفاعل معها من خلال نقاط الخدمة الرسمية.

يذكر أن مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، قد حدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيس الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الراشد" يزور فرع المياه بالجوف ويستمع للمواطنين عبر الاتصال المرئي
سبق

زار رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد، المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف، واستمع لاحتياجات العملاء، والذي يأتي في إطار حرص الشركة والمديرية على أهمية رفع مستوى رضا العميل وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم "المائية والبيئية".

وتمت مقابلة المواطنين بمحافظة طبرجل عن بعد من خلال الاتصال المرئي، فيما تم الاستماع للعملاء بمدينة سكاكا في المديرية، مع ضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

وتسعى المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف جاهدة لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للبت بسرعة في طلبات العملاء، والتفاعل معها من خلال نقاط الخدمة الرسمية.

يذكر أن مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، قد حدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيس الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
06:42 PM

"الراشد" يزور فرع المياه بالجوف ويستمع للمواطنين عبر الاتصال المرئي

ضمن حرص الشركة على رفع رضا العملاء وتحسين الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد، المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف، واستمع لاحتياجات العملاء، والذي يأتي في إطار حرص الشركة والمديرية على أهمية رفع مستوى رضا العميل وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم "المائية والبيئية".

وتمت مقابلة المواطنين بمحافظة طبرجل عن بعد من خلال الاتصال المرئي، فيما تم الاستماع للعملاء بمدينة سكاكا في المديرية، مع ضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

وتسعى المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف جاهدة لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للبت بسرعة في طلبات العملاء، والتفاعل معها من خلال نقاط الخدمة الرسمية.

يذكر أن مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، قد حدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيس الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

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