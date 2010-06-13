سويسرا تدين الهجوم الحوثي الإرهابي الذي أصاب مدنيين بمطار أبها

أعربت عن قلقها تجاه الهجمات ودعت لوقف أي تصعيد على الفور

أعربت جمهورية سويسرا الاتحادية عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب السعودية، الذي أُصيب فيه مسافرون مدنيون.

وقالت سويسرا إنها تدين هذه الهجمات، وتدعو لوقف أي تصعيد على الفور.