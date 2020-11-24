ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

قدم التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.



وقدم رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.