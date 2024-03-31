الكشف عن سبب مغادرة تميم بن حمد للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

توجّه إلى المطار مباشرة بعد كلمتَي "السبسي" و"أبو الغيط"

انسحب أمير قطر تميم بن حمد، من القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجّه إلى المطار مباشرة، بسبب انتقاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإيران وتركيا وتدخُّلهما بالشؤون العربية.

واستهلّ الأمين العام للجامعة العربية بالإشادة بجهود المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية خلال العام المنصرم.

كما أشار أبو الغيط إلى معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب، موضحًا أن "الأمن القومي العربي تعرّض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر"، ومنها التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب تركيا وإيران.

وذكر أن "تدخلات تركيا وإيران فاقمت وأطالت الأزمات في العالم العربي"، مشيرًا إلى أنه "لا غالب في الحروب الأهلية التي تجتاح بعض الدول العربية، كما أن الأمن القومي العربي وحدة غير قابلة للتجزئة".