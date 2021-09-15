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أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين

وقف على منصة التتويج.. ومُنح تذاكر "VIP" للمرحلة النهائية من السباق

شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدراجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.

وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.

وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".

وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيداً بشكل لا يصدق. سأضع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".

وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتدياً نفس زيهم، كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاماً تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.

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أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين
سبق

شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدراجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.

وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.

وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".

وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيداً بشكل لا يصدق. سأضع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".

وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتدياً نفس زيهم، كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاماً تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
09:28 PM

أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين

وقف على منصة التتويج.. ومُنح تذاكر "VIP" للمرحلة النهائية من السباق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدراجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.

وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.

وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".

وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيداً بشكل لا يصدق. سأضع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".

وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتدياً نفس زيهم، كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاماً تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.

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