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"مايكروسوفت" تستعين بالذكاء الصناعي لإنقاذ حياة النساء من مرض قاتل

أداة جديدة ستتعرف في دقائق معدودة ما إذا كانت السيدة مصابة من عدمه

استعانت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بتقنيات "الذكاء الصناعي"، من أجل إنقاذ حياة النساء من مرض السرطان القاتل.
وأشارت مايكروسوفت؛ وفقًا لتقرير نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها استعانت بتقنيات الذكاء الصناعي، بالتعاون مع شركة "إس آر إل" الهندية للتشخيصات؛ من أجل تصنيع أداة جديدة للتعرف على سرطان "عنق الرحم" القاتل لعدد كبير من النساء.
وستتمكن أداة التشخيص الجديدة، من التعرف في دقائق معدودة، ما إذا كانت السيدة مصابة بسرطان عنق الرحم من عدمه، كما ستدعم تقنيات الذكاء الصناعي، إمكانية أن تكون تلك الخلايا مهيأة للإصابة مستقبلًا بسرطان الرحم من عدمه.
وتقدم الشركة الأمريكية، اكتشاف العيوب الموجودة في الخلايا، والتي قد تتسبب في ظهور خلايا سرطانية.
ولكن نصحت "مايكروسوفت" بأن تلك الأداة ينبغي أن يكون استخدامها مقصورًا على الأطباء الذين يحظوْن بتدريب على كيفية تشغيله؛ حتى يحقق نتائج أفضل.
وقالت مايكروسوفت: إن تلك الأداة قد تساهم في إنقاذ حياة 67 ألف سيدة تموت سنويًّا بسبب سرطان عنق الرحم في الهند وحدها؛ علاوة على أن هذا المرض سبب في ربع الوفيات السنوية من النساء حول العالم.

مايكروسوفت الذكاء الصناعي مرض السرطان القاتل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تستعين بالذكاء الصناعي لإنقاذ حياة النساء من مرض قاتل
سبق

استعانت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بتقنيات "الذكاء الصناعي"، من أجل إنقاذ حياة النساء من مرض السرطان القاتل.
وأشارت مايكروسوفت؛ وفقًا لتقرير نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها استعانت بتقنيات الذكاء الصناعي، بالتعاون مع شركة "إس آر إل" الهندية للتشخيصات؛ من أجل تصنيع أداة جديدة للتعرف على سرطان "عنق الرحم" القاتل لعدد كبير من النساء.
وستتمكن أداة التشخيص الجديدة، من التعرف في دقائق معدودة، ما إذا كانت السيدة مصابة بسرطان عنق الرحم من عدمه، كما ستدعم تقنيات الذكاء الصناعي، إمكانية أن تكون تلك الخلايا مهيأة للإصابة مستقبلًا بسرطان الرحم من عدمه.
وتقدم الشركة الأمريكية، اكتشاف العيوب الموجودة في الخلايا، والتي قد تتسبب في ظهور خلايا سرطانية.
ولكن نصحت "مايكروسوفت" بأن تلك الأداة ينبغي أن يكون استخدامها مقصورًا على الأطباء الذين يحظوْن بتدريب على كيفية تشغيله؛ حتى يحقق نتائج أفضل.
وقالت مايكروسوفت: إن تلك الأداة قد تساهم في إنقاذ حياة 67 ألف سيدة تموت سنويًّا بسبب سرطان عنق الرحم في الهند وحدها؛ علاوة على أن هذا المرض سبب في ربع الوفيات السنوية من النساء حول العالم.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:02 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
02:38 PM

"مايكروسوفت" تستعين بالذكاء الصناعي لإنقاذ حياة النساء من مرض قاتل

أداة جديدة ستتعرف في دقائق معدودة ما إذا كانت السيدة مصابة من عدمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعانت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بتقنيات "الذكاء الصناعي"، من أجل إنقاذ حياة النساء من مرض السرطان القاتل.
وأشارت مايكروسوفت؛ وفقًا لتقرير نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها استعانت بتقنيات الذكاء الصناعي، بالتعاون مع شركة "إس آر إل" الهندية للتشخيصات؛ من أجل تصنيع أداة جديدة للتعرف على سرطان "عنق الرحم" القاتل لعدد كبير من النساء.
وستتمكن أداة التشخيص الجديدة، من التعرف في دقائق معدودة، ما إذا كانت السيدة مصابة بسرطان عنق الرحم من عدمه، كما ستدعم تقنيات الذكاء الصناعي، إمكانية أن تكون تلك الخلايا مهيأة للإصابة مستقبلًا بسرطان الرحم من عدمه.
وتقدم الشركة الأمريكية، اكتشاف العيوب الموجودة في الخلايا، والتي قد تتسبب في ظهور خلايا سرطانية.
ولكن نصحت "مايكروسوفت" بأن تلك الأداة ينبغي أن يكون استخدامها مقصورًا على الأطباء الذين يحظوْن بتدريب على كيفية تشغيله؛ حتى يحقق نتائج أفضل.
وقالت مايكروسوفت: إن تلك الأداة قد تساهم في إنقاذ حياة 67 ألف سيدة تموت سنويًّا بسبب سرطان عنق الرحم في الهند وحدها؛ علاوة على أن هذا المرض سبب في ربع الوفيات السنوية من النساء حول العالم.

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