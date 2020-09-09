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مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي"

أشاد بتحسن أعمال المنصة كل يوم

أشاد مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالتحسن الذي تشهده أعمال منصة "مدرستي" وإضافة برنامج "تيمز" وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي.

وزار الدكتور حسن العلكمي، ثانوية العباس بن عبد المطلب بالعرقين، ومتوسطة حطين وثانوية الملك عبد العزيز بجوف آل معمر.

واطلع على تفعيل منصات التعليم "عن بُعد"، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

وأثنى على الجهود المبذولة، حاثًّا الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب والطالبات لإنجاح عملية التعليم "عن بُعد".

مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي"
سبق

أشاد مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالتحسن الذي تشهده أعمال منصة "مدرستي" وإضافة برنامج "تيمز" وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي.

وزار الدكتور حسن العلكمي، ثانوية العباس بن عبد المطلب بالعرقين، ومتوسطة حطين وثانوية الملك عبد العزيز بجوف آل معمر.

واطلع على تفعيل منصات التعليم "عن بُعد"، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

وأثنى على الجهود المبذولة، حاثًّا الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب والطالبات لإنجاح عملية التعليم "عن بُعد".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:30 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي"

أشاد بتحسن أعمال المنصة كل يوم

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علي حفول - سراة عبيدة
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605

أشاد مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالتحسن الذي تشهده أعمال منصة "مدرستي" وإضافة برنامج "تيمز" وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي.

وزار الدكتور حسن العلكمي، ثانوية العباس بن عبد المطلب بالعرقين، ومتوسطة حطين وثانوية الملك عبد العزيز بجوف آل معمر.

واطلع على تفعيل منصات التعليم "عن بُعد"، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

وأثنى على الجهود المبذولة، حاثًّا الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب والطالبات لإنجاح عملية التعليم "عن بُعد".

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