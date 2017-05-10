النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قالت: السماح للسكان بالتجول من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً لقضاء احتياجاتهم

الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة "صامطة" من يوم غدٍ

الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة في كورونا

جابر: ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة.

وقال جابر في إيجاز صحفي، إنّ الإصابات الجديدة توزعت إلى 12 حالة لمخالطي سائق الخناصري، و6 حالات لسائقين غير أردنيين على الحدود، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتفق عليه.

وأضاف أنّه تم تسجيل حالتيّ شفاء من مستشفى الأمير حمزة، مبيناً أنه بقي 93 مصاباً قيد العلاج.

الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة في كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة.

وقال جابر في إيجاز صحفي، إنّ الإصابات الجديدة توزعت إلى 12 حالة لمخالطي سائق الخناصري، و6 حالات لسائقين غير أردنيين على الحدود، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتفق عليه.

وأضاف أنّه تم تسجيل حالتيّ شفاء من مستشفى الأمير حمزة، مبيناً أنه بقي 93 مصاباً قيد العلاج.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
06:59 PM

الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة في كورونا

جابر: ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
932

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة.

وقال جابر في إيجاز صحفي، إنّ الإصابات الجديدة توزعت إلى 12 حالة لمخالطي سائق الخناصري، و6 حالات لسائقين غير أردنيين على الحدود، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتفق عليه.

وأضاف أنّه تم تسجيل حالتيّ شفاء من مستشفى الأمير حمزة، مبيناً أنه بقي 93 مصاباً قيد العلاج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,999
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,189

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة