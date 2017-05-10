الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة في كورونا

جابر: ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 540 إصابة.

وقال جابر في إيجاز صحفي، إنّ الإصابات الجديدة توزعت إلى 12 حالة لمخالطي سائق الخناصري، و6 حالات لسائقين غير أردنيين على الحدود، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتفق عليه.

وأضاف أنّه تم تسجيل حالتيّ شفاء من مستشفى الأمير حمزة، مبيناً أنه بقي 93 مصاباً قيد العلاج.