وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-04 سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 09:10 AM

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة بينها 139 نشطة





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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.