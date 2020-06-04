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تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة بينها 139 نشطة

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا
سبق

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
09:10 AM

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة بينها 139 نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.

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