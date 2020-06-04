تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.
سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.ليبيا فيروس كورونا الجديد
سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.
سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.