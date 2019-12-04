شاهد.. "تاج" تُكَرّم 47 من حافظي وحافظات القرآن الكريم بتربة

احتفت جمعية "تاج" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة، مساء أمس، برعاية محافظ تربة ناصر بن حمود بن قعيد، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي، بتخريج الدفعة الثامنة من حفَظة وحافظات كتاب الله، الذين وصل عددهم هذا العام لـ15 حافظًًا و32 حافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم ألقيت كلمة الحفل رحّب من خلالها بالحضور، بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن سعد البقمي، كلمة أكد فيها حرص الدولة منذ تأسيسها على يد -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز، مرورًا بعهد أبنائه الملوك -رحمهم الله- وحتى وصل لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على العناية بكتاب الله؛ حيث عملت -ولا تزال- تعمل بكل حرص على دعم الجمعيات الخيرية وكل ما هو في خدمة الوطن والمواطن.

وأشار "البقمي" إلى أن الجمعية حازت على شهادة الجودة (الآيزو)، وتعمل بكل جهدها لخدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة بحفظ القرآن الكريم.

تلا ذلك عرض مرئي عن إنجازات الجمعية وكيفية عملها لاستقبال دفعات الحافظين والحافظات، وطريقة المتابعة معهم لحين تخريجهم، بالإضافة لعدد من الملتحقين من طلاب وطالبات يقوم على تعليمهم معلمون ومعلمات ذوو كفاءات عالية ومتميزة في 21 دارًا ومركزًا قرآنيًّا، ومن خلال حلقات للبنين والبنات تشمل الحلقات الخارجية وحلقات الإدارات الحكومية وحلقات الكبار.

عقب ذلك تم تسليم شهادة الأيزو، التي حصلت عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم، إلى رئيس مجلس الإدارة عبدالله البقمي.

وفي الختام تم تكريم كافلي الحلقات القرآنية، والحافظين والحافظات، وتَسلمها بالنيابة عنهم أولياء أمورهم.

وبهذه المناسبة، عبّر محافظ تربة ناصر بن قعيد، عن سعادته بما شاهده من تزايد أعداد حافظي وحافظات القرآن الكريم بالمحافظة؛ مشيدًا بجهود جمعية "تاج" لتحفيظ القرآن الكريم، وما تقوم به من أعمال خيرية يعود نفعها على المواطن والمقيم، في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به مناطق المملكة من القيادة الرشيدة؛ لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، وتسخير كل الإمكانات لهم.