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الأجهزة الأمنية بدول التعاون تواصل العمليات الافتراضية خلال التمرين المشترك

انطلقت بموقع العمليات في المنطقة الشرقية تحت شعار "أمن الخليج العربي 3"

واصلت الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3"، وذلك بموقع عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وتفصيلاً، أشاد قائد التمرين اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني بمستوى استعداد وجاهزية القوات المشاركة، وسرعة الاندماج في التدريب المشترك على مواجهة الأعمال الإجرامية، وتقديم الدعم والإسناد بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ التطبيقات الميدانية والفرضيات التي تحاكي المخاطر والتهديدات المختلفة، وطرق التعامل معها.

ونوه اللواء الركن "الودعاني" بأهمية هذه التمارين في رفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة أي تهديد محتمل لا قدر الله.

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الأجهزة الأمنية بدول التعاون تواصل العمليات الافتراضية خلال التمرين المشترك
سبق

واصلت الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3"، وذلك بموقع عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وتفصيلاً، أشاد قائد التمرين اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني بمستوى استعداد وجاهزية القوات المشاركة، وسرعة الاندماج في التدريب المشترك على مواجهة الأعمال الإجرامية، وتقديم الدعم والإسناد بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ التطبيقات الميدانية والفرضيات التي تحاكي المخاطر والتهديدات المختلفة، وطرق التعامل معها.

ونوه اللواء الركن "الودعاني" بأهمية هذه التمارين في رفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة أي تهديد محتمل لا قدر الله.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:16 AM

الأجهزة الأمنية بدول التعاون تواصل العمليات الافتراضية خلال التمرين المشترك

انطلقت بموقع العمليات في المنطقة الشرقية تحت شعار "أمن الخليج العربي 3"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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واصلت الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3"، وذلك بموقع عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وتفصيلاً، أشاد قائد التمرين اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني بمستوى استعداد وجاهزية القوات المشاركة، وسرعة الاندماج في التدريب المشترك على مواجهة الأعمال الإجرامية، وتقديم الدعم والإسناد بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ التطبيقات الميدانية والفرضيات التي تحاكي المخاطر والتهديدات المختلفة، وطرق التعامل معها.

ونوه اللواء الركن "الودعاني" بأهمية هذه التمارين في رفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة أي تهديد محتمل لا قدر الله.

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