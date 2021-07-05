النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

برئاسة "خالد الفيصل".. لجنة الحج المركزية تستعرض خططها لموسم هذا العام

أكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وشكر كافة القطاعات العاملة

رأس مستشار خادم الحرمين ‏أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماع اللجنة ‎المركزية لاستعراض خطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي، وجاهزية المرافق واكتمال منظومة الخدمات لاستقبال الحجاج والمحافظة على صحتهم في ظل جائحة ‎كورونا.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، حاثًا الجميع على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
و‏ناقشت لجنة الحج المركزية جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربع على مداخل ‎مكة المكرمة، ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى ‎المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


‎وخلال اجتماع لجنة الحج المركزية؛ أكدت وزارة الحج والعمرة أن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة (يمثلون 120 جنسية)، وتجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني للحجاج أكثر من 558 ألف طلب.

وقالت: سيتم في حج هذا العام استخدام بطاقة الحج الذكية لكافة الحجاج والعاملين والتي ترتبط بكافة الخدمات المقدمة، مثل؛ دخول المخيمات، واستخدام وسائل النقل، والدخول للفنادق، وإرشاد الحجاج التائهين.
وفي جانب الإسكان والإعاشة أكدت وزارة الحج والعمرة أنه تمت مراعاة أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج حيث سيتم تقديم الوجبات مسبقة التحضير في حج هذا العام والتي تحقق أعلى معايير الجودة و الأمن الغذائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برئاسة "خالد الفيصل".. لجنة الحج المركزية تستعرض خططها لموسم هذا العام
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين ‏أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماع اللجنة ‎المركزية لاستعراض خطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي، وجاهزية المرافق واكتمال منظومة الخدمات لاستقبال الحجاج والمحافظة على صحتهم في ظل جائحة ‎كورونا.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، حاثًا الجميع على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
و‏ناقشت لجنة الحج المركزية جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربع على مداخل ‎مكة المكرمة، ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى ‎المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


‎وخلال اجتماع لجنة الحج المركزية؛ أكدت وزارة الحج والعمرة أن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة (يمثلون 120 جنسية)، وتجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني للحجاج أكثر من 558 ألف طلب.

وقالت: سيتم في حج هذا العام استخدام بطاقة الحج الذكية لكافة الحجاج والعاملين والتي ترتبط بكافة الخدمات المقدمة، مثل؛ دخول المخيمات، واستخدام وسائل النقل، والدخول للفنادق، وإرشاد الحجاج التائهين.
وفي جانب الإسكان والإعاشة أكدت وزارة الحج والعمرة أنه تمت مراعاة أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج حيث سيتم تقديم الوجبات مسبقة التحضير في حج هذا العام والتي تحقق أعلى معايير الجودة و الأمن الغذائي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:32 PM

برئاسة "خالد الفيصل".. لجنة الحج المركزية تستعرض خططها لموسم هذا العام

أكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وشكر كافة القطاعات العاملة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
775

رأس مستشار خادم الحرمين ‏أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماع اللجنة ‎المركزية لاستعراض خطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي، وجاهزية المرافق واكتمال منظومة الخدمات لاستقبال الحجاج والمحافظة على صحتهم في ظل جائحة ‎كورونا.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، حاثًا الجميع على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
و‏ناقشت لجنة الحج المركزية جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربع على مداخل ‎مكة المكرمة، ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى ‎المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


‎وخلال اجتماع لجنة الحج المركزية؛ أكدت وزارة الحج والعمرة أن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة (يمثلون 120 جنسية)، وتجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني للحجاج أكثر من 558 ألف طلب.

وقالت: سيتم في حج هذا العام استخدام بطاقة الحج الذكية لكافة الحجاج والعاملين والتي ترتبط بكافة الخدمات المقدمة، مثل؛ دخول المخيمات، واستخدام وسائل النقل، والدخول للفنادق، وإرشاد الحجاج التائهين.
وفي جانب الإسكان والإعاشة أكدت وزارة الحج والعمرة أنه تمت مراعاة أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج حيث سيتم تقديم الوجبات مسبقة التحضير في حج هذا العام والتي تحقق أعلى معايير الجودة و الأمن الغذائي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,118
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة