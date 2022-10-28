النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

"ساهي الطرف" تحصد المركز الأول "مبتدئة".. و"شقراء حائل" حلت ثانية

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس الأربعاء، حفل سباقه الأول على دعم إدارة الميدان، وتَكَوّن السباق من خمسة أشواط بمسافة 1400 متر لكل شوط.

وقد حصلت على المركز الأول للدرجة "مبتدئة"، الفرس "ساهي الطرف" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال بدر الدبيان؛ فيما حققت الشوط الثاني لـ"مواليد 2019" الفرس "شقراء حائل" للمالك اسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

وفاز بالشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم الجهني، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

ونالت "غلاء أجا" المركز الأول في شوط السباق الرابع بالخيال خالد الشرار، والمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بينما حصل الجواد "فاتل" على كأس الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس
سبق

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس الأربعاء، حفل سباقه الأول على دعم إدارة الميدان، وتَكَوّن السباق من خمسة أشواط بمسافة 1400 متر لكل شوط.

وقد حصلت على المركز الأول للدرجة "مبتدئة"، الفرس "ساهي الطرف" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال بدر الدبيان؛ فيما حققت الشوط الثاني لـ"مواليد 2019" الفرس "شقراء حائل" للمالك اسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

وفاز بالشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم الجهني، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

ونالت "غلاء أجا" المركز الأول في شوط السباق الرابع بالخيال خالد الشرار، والمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بينما حصل الجواد "فاتل" على كأس الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
09:53 AM

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

"ساهي الطرف" تحصد المركز الأول "مبتدئة".. و"شقراء حائل" حلت ثانية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
589

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس الأربعاء، حفل سباقه الأول على دعم إدارة الميدان، وتَكَوّن السباق من خمسة أشواط بمسافة 1400 متر لكل شوط.

وقد حصلت على المركز الأول للدرجة "مبتدئة"، الفرس "ساهي الطرف" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال بدر الدبيان؛ فيما حققت الشوط الثاني لـ"مواليد 2019" الفرس "شقراء حائل" للمالك اسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

وفاز بالشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم الجهني، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

ونالت "غلاء أجا" المركز الأول في شوط السباق الرابع بالخيال خالد الشرار، والمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بينما حصل الجواد "فاتل" على كأس الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة