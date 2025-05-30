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بعد 6 أيام.. "مدني العارضة" ينتشل جثة طفل من سيول الوادي

في الثامنة من عمره كان مع آخر بسيارته وجرفتهما قوة المياه

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام.

وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 6 أيام.. "مدني العارضة" ينتشل جثة طفل من سيول الوادي
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام.

وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:34 AM

بعد 6 أيام.. "مدني العارضة" ينتشل جثة طفل من سيول الوادي

في الثامنة من عمره كان مع آخر بسيارته وجرفتهما قوة المياه

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قاسم الخبراني - جازان
0
1,036

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام.

وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.

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