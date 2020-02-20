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"حقوق العمال" على طاولة مسؤولي "العمل" و"رجال الأعمال"

لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها

ناقش المسؤولون في وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال والمهتمين في القطاع الخاص، صباح اليوم، عددًا من الملفات التي تُناقش حقوق العمال وعلاقتهم بصاحب العمل؛ من خلال اللقاء الحواري الذي يهدف لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل وقيادات الوزارة بمشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص.

ويهدف اللقاء الذي أقيم لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، واستعراض المبادرات الداعمة لتحقيق هذا الهدف ومنها ما أنجز من تقدم في حماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020؛ بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ودعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، ومشاورة أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول التوجهات المستقبلية في تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقوق العمال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق العمال" على طاولة مسؤولي "العمل" و"رجال الأعمال"
سبق

ناقش المسؤولون في وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال والمهتمين في القطاع الخاص، صباح اليوم، عددًا من الملفات التي تُناقش حقوق العمال وعلاقتهم بصاحب العمل؛ من خلال اللقاء الحواري الذي يهدف لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل وقيادات الوزارة بمشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص.

ويهدف اللقاء الذي أقيم لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، واستعراض المبادرات الداعمة لتحقيق هذا الهدف ومنها ما أنجز من تقدم في حماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020؛ بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ودعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، ومشاورة أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول التوجهات المستقبلية في تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:31 AM

"حقوق العمال" على طاولة مسؤولي "العمل" و"رجال الأعمال"

لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها

A A A
محمد عبيد - الرياض
3
2,133

ناقش المسؤولون في وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال والمهتمين في القطاع الخاص، صباح اليوم، عددًا من الملفات التي تُناقش حقوق العمال وعلاقتهم بصاحب العمل؛ من خلال اللقاء الحواري الذي يهدف لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل وقيادات الوزارة بمشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص.

ويهدف اللقاء الذي أقيم لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، واستعراض المبادرات الداعمة لتحقيق هذا الهدف ومنها ما أنجز من تقدم في حماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020؛ بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ودعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، ومشاورة أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول التوجهات المستقبلية في تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.

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