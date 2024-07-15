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رسميًّا.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة

"بيكيلي" أشار إلى تخزين بـ4.9 مليار متر

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم (الأربعاء)، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة؛ وفقًا لما أوردته "سبوتنيك".

وذكر "بيكيلي" أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدرة بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

وأشار في معرض تصريحه إلى الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسميًّا.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة
سبق

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم (الأربعاء)، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة؛ وفقًا لما أوردته "سبوتنيك".

وذكر "بيكيلي" أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدرة بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

وأشار في معرض تصريحه إلى الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
05:11 PM

رسميًّا.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة

"بيكيلي" أشار إلى تخزين بـ4.9 مليار متر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم (الأربعاء)، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة؛ وفقًا لما أوردته "سبوتنيك".

وذكر "بيكيلي" أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدرة بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

وأشار في معرض تصريحه إلى الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

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