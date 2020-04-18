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بالصور .. "الحرس الوطني" ينفِّذ قرار منع التجوُّل بـ"النكاسة والمسفلة وحوش بكر"

بعد أن وجَّهت الجهات المختصة بتطبيق إجراءات إضافية احترازًا من "كورونا"

تواصل قوات وزارة الحرس الوطني مهام عملها لتنفيذ قرار منع التجوُّل في أحياء سكنية عدة بمكة المكرمة، شملت "النكاسة، المسفلة وحوش بكر"، وذلك بعد أن وجَّهت الجهات المختصة بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية على هذه الأحياء؛ ما استدعى تدخُّل قوات وزارة الحرس الوطني لفرض منع التجوُّل، وضَبْط كل مخالف لمحاسبته وفق ما جاء بالعقوبات المترتبة على ذلك.

وتأتي هذه الجهود إضافة للجهود المبذولة من وزارة الحرس الوطني بمختلف مدن السعودية منذ ابتداء صدور قرار منع التجوُّل؛ وذلك لمساعدة القطاعات الأمنية في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتماشيًا مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة للتصدي لهذه الجائحة.

وكانت الوزارة قد سخرت منسوبيها كافة من ضباط وأفراد للعمل مع القطاعات الأمنية الأخرى بمهمة منع التجوُّل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من أجل حماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء المنتشر عالميًّا.

ولا تزال المهام الأمنية من أبطال الحرس الوطني مستمرة على مدار 24 ساعة بالآليات العسكرية وسط معنويات عالية لخدمة الوطن الغالي في ظل الجاهزية المتكاملة للقيام بواجبهم الوطني في أي وقت وزمان تحت ظروف الموجات الحارة التي تشهدها المناطق، وكذلك هطول الأمطار في منطقة الرياض، وفق مجموعة تكاملية مع القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية لمنع التجوُّل.

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة قوات الحرس الوطني المكلفة بالعاصمة المقدسة في مواقع عملهم بنقاط التفتيش الأمنية على مداخل ومخارج الأحياء السكنية، وكذلك خلو الطرق من المارة في استجابة وتعاون من السكان.

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الحرس الوطني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "الحرس الوطني" ينفِّذ قرار منع التجوُّل بـ"النكاسة والمسفلة وحوش بكر"
سبق

تواصل قوات وزارة الحرس الوطني مهام عملها لتنفيذ قرار منع التجوُّل في أحياء سكنية عدة بمكة المكرمة، شملت "النكاسة، المسفلة وحوش بكر"، وذلك بعد أن وجَّهت الجهات المختصة بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية على هذه الأحياء؛ ما استدعى تدخُّل قوات وزارة الحرس الوطني لفرض منع التجوُّل، وضَبْط كل مخالف لمحاسبته وفق ما جاء بالعقوبات المترتبة على ذلك.

وتأتي هذه الجهود إضافة للجهود المبذولة من وزارة الحرس الوطني بمختلف مدن السعودية منذ ابتداء صدور قرار منع التجوُّل؛ وذلك لمساعدة القطاعات الأمنية في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتماشيًا مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة للتصدي لهذه الجائحة.

وكانت الوزارة قد سخرت منسوبيها كافة من ضباط وأفراد للعمل مع القطاعات الأمنية الأخرى بمهمة منع التجوُّل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من أجل حماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء المنتشر عالميًّا.

ولا تزال المهام الأمنية من أبطال الحرس الوطني مستمرة على مدار 24 ساعة بالآليات العسكرية وسط معنويات عالية لخدمة الوطن الغالي في ظل الجاهزية المتكاملة للقيام بواجبهم الوطني في أي وقت وزمان تحت ظروف الموجات الحارة التي تشهدها المناطق، وكذلك هطول الأمطار في منطقة الرياض، وفق مجموعة تكاملية مع القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية لمنع التجوُّل.

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة قوات الحرس الوطني المكلفة بالعاصمة المقدسة في مواقع عملهم بنقاط التفتيش الأمنية على مداخل ومخارج الأحياء السكنية، وكذلك خلو الطرق من المارة في استجابة وتعاون من السكان.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:12 PM

بالصور .. "الحرس الوطني" ينفِّذ قرار منع التجوُّل بـ"النكاسة والمسفلة وحوش بكر"

بعد أن وجَّهت الجهات المختصة بتطبيق إجراءات إضافية احترازًا من "كورونا"

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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33,183

تواصل قوات وزارة الحرس الوطني مهام عملها لتنفيذ قرار منع التجوُّل في أحياء سكنية عدة بمكة المكرمة، شملت "النكاسة، المسفلة وحوش بكر"، وذلك بعد أن وجَّهت الجهات المختصة بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية على هذه الأحياء؛ ما استدعى تدخُّل قوات وزارة الحرس الوطني لفرض منع التجوُّل، وضَبْط كل مخالف لمحاسبته وفق ما جاء بالعقوبات المترتبة على ذلك.

وتأتي هذه الجهود إضافة للجهود المبذولة من وزارة الحرس الوطني بمختلف مدن السعودية منذ ابتداء صدور قرار منع التجوُّل؛ وذلك لمساعدة القطاعات الأمنية في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتماشيًا مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة للتصدي لهذه الجائحة.

وكانت الوزارة قد سخرت منسوبيها كافة من ضباط وأفراد للعمل مع القطاعات الأمنية الأخرى بمهمة منع التجوُّل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من أجل حماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء المنتشر عالميًّا.

ولا تزال المهام الأمنية من أبطال الحرس الوطني مستمرة على مدار 24 ساعة بالآليات العسكرية وسط معنويات عالية لخدمة الوطن الغالي في ظل الجاهزية المتكاملة للقيام بواجبهم الوطني في أي وقت وزمان تحت ظروف الموجات الحارة التي تشهدها المناطق، وكذلك هطول الأمطار في منطقة الرياض، وفق مجموعة تكاملية مع القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية لمنع التجوُّل.

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة قوات الحرس الوطني المكلفة بالعاصمة المقدسة في مواقع عملهم بنقاط التفتيش الأمنية على مداخل ومخارج الأحياء السكنية، وكذلك خلو الطرق من المارة في استجابة وتعاون من السكان.

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