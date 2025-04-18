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أمريكا تخطّت عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا

سجلت 3856 وفاة إضافية خلال الــ24 ساعة

تخطّت الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبذلك تعدّ البلد الأكثر تأثرًا بالفيروس في العالم.


وأشار تعدادٌ لجامعة (جونز هوبكنز) إلى أن الولايات المتحدة سجّلت 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

وكانت مدينة نيويورك أعلنت أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد - 19.

فيروس كورونا الجديد

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أمريكا تخطّت عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا
سبق

تخطّت الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبذلك تعدّ البلد الأكثر تأثرًا بالفيروس في العالم.


وأشار تعدادٌ لجامعة (جونز هوبكنز) إلى أن الولايات المتحدة سجّلت 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

وكانت مدينة نيويورك أعلنت أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد - 19.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:17 AM

أمريكا تخطّت عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا

سجلت 3856 وفاة إضافية خلال الــ24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تخطّت الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبذلك تعدّ البلد الأكثر تأثرًا بالفيروس في العالم.


وأشار تعدادٌ لجامعة (جونز هوبكنز) إلى أن الولايات المتحدة سجّلت 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

وكانت مدينة نيويورك أعلنت أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد - 19.

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