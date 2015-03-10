محامي أسرة "حبتور": لن نيأس ولدينا خطة أخرى بطريقين متوازيين

سيتجه للنيابة والإمارة للتفتيش في أوراق القضية

يتجه محامي أسرة المفقود "نسيم حبتور" الدكتور سعد بن شايع لطرق أخرى في محاولة للبحث والوصول للمفقود "نسيم"، وذلك بعد فشل تطابق البصمة الوراثية بينهم وبين المشتبه به "طلال" وإعلان النتائج صباح اليوم، لكن محامي الأسرة لم ييأس ولا حتى ذوي نسيم فشمعة الأمل لم تنطفئ في نفوسهم ومقتنعون أن نسيم قريبٌ ومشاهدته قريبة بإذن الله تعالى.



وقال الدكتور "بن شايع": "بعد إعلان النتائج وارتياح موكلي بأن طلال ليس نسيم سنسلك طريقاً أخرى فالأبواب مفتوحة والخيارات متعددة كان أولها عمل الفحص، والآن سنعمل على خطين متوازيين وهما الرفع للنيابة العامة لإشراكنا بالتحقيق مع المتهمة "مريم" لربما أوصلتنا لخيوط دقيقة تخدم قضيتنا، أيضاً سنرفع للإمارة للتفتيش في ملف القضية منذ بدايتها قبل أكثر من ٢٠ عاماً ومنعطفاتها وصولاً لآخر مستجداتها".



وبسؤاله عن سبب الإصرار بأن طلال هو نسيم قبل صدور نتائج البصمة الوراثية قال :"من حقهم ذلك فهم اشتبهوا ببعض الصفات والقرائن وهي غير قطعية، لكن البصمة الوراثية أكثر دقة والخطأ فيها قليل والفحص خدمنا كثيراً فقد كان يقلق موكلينا والآن نستطيع الانطلاق للنقطة الأخرى في مسيرتنا للبحث عن المفقود نسيم".