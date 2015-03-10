النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محامي أسرة "حبتور": لن نيأس ولدينا خطة أخرى بطريقين متوازيين

سيتجه للنيابة والإمارة للتفتيش في أوراق القضية

يتجه محامي أسرة المفقود "نسيم حبتور" الدكتور سعد بن شايع لطرق أخرى في محاولة للبحث والوصول للمفقود "نسيم"، وذلك بعد فشل تطابق البصمة الوراثية بينهم وبين المشتبه به "طلال" وإعلان النتائج صباح اليوم، لكن محامي الأسرة لم ييأس ولا حتى ذوي نسيم فشمعة الأمل لم تنطفئ في نفوسهم ومقتنعون أن نسيم قريبٌ ومشاهدته قريبة بإذن الله تعالى.

وقال الدكتور "بن شايع": "بعد إعلان النتائج وارتياح موكلي بأن طلال ليس نسيم سنسلك طريقاً أخرى فالأبواب مفتوحة والخيارات متعددة كان أولها عمل الفحص، والآن سنعمل على خطين متوازيين وهما الرفع للنيابة العامة لإشراكنا بالتحقيق مع المتهمة "مريم" لربما أوصلتنا لخيوط دقيقة تخدم قضيتنا، أيضاً سنرفع للإمارة للتفتيش في ملف القضية منذ بدايتها قبل أكثر من ٢٠ عاماً ومنعطفاتها وصولاً لآخر مستجداتها".

وبسؤاله عن سبب الإصرار بأن طلال هو نسيم قبل صدور نتائج البصمة الوراثية قال :"من حقهم ذلك فهم اشتبهوا ببعض الصفات والقرائن وهي غير قطعية، لكن البصمة الوراثية أكثر دقة والخطأ فيها قليل والفحص خدمنا كثيراً فقد كان يقلق موكلينا والآن نستطيع الانطلاق للنقطة الأخرى في مسيرتنا للبحث عن المفقود نسيم".

نسيم حبتور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محامي أسرة "حبتور": لن نيأس ولدينا خطة أخرى بطريقين متوازيين
سبق

يتجه محامي أسرة المفقود "نسيم حبتور" الدكتور سعد بن شايع لطرق أخرى في محاولة للبحث والوصول للمفقود "نسيم"، وذلك بعد فشل تطابق البصمة الوراثية بينهم وبين المشتبه به "طلال" وإعلان النتائج صباح اليوم، لكن محامي الأسرة لم ييأس ولا حتى ذوي نسيم فشمعة الأمل لم تنطفئ في نفوسهم ومقتنعون أن نسيم قريبٌ ومشاهدته قريبة بإذن الله تعالى.

وقال الدكتور "بن شايع": "بعد إعلان النتائج وارتياح موكلي بأن طلال ليس نسيم سنسلك طريقاً أخرى فالأبواب مفتوحة والخيارات متعددة كان أولها عمل الفحص، والآن سنعمل على خطين متوازيين وهما الرفع للنيابة العامة لإشراكنا بالتحقيق مع المتهمة "مريم" لربما أوصلتنا لخيوط دقيقة تخدم قضيتنا، أيضاً سنرفع للإمارة للتفتيش في ملف القضية منذ بدايتها قبل أكثر من ٢٠ عاماً ومنعطفاتها وصولاً لآخر مستجداتها".

وبسؤاله عن سبب الإصرار بأن طلال هو نسيم قبل صدور نتائج البصمة الوراثية قال :"من حقهم ذلك فهم اشتبهوا ببعض الصفات والقرائن وهي غير قطعية، لكن البصمة الوراثية أكثر دقة والخطأ فيها قليل والفحص خدمنا كثيراً فقد كان يقلق موكلينا والآن نستطيع الانطلاق للنقطة الأخرى في مسيرتنا للبحث عن المفقود نسيم".

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:17 PM

محامي أسرة "حبتور": لن نيأس ولدينا خطة أخرى بطريقين متوازيين

سيتجه للنيابة والإمارة للتفتيش في أوراق القضية

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
6,284

يتجه محامي أسرة المفقود "نسيم حبتور" الدكتور سعد بن شايع لطرق أخرى في محاولة للبحث والوصول للمفقود "نسيم"، وذلك بعد فشل تطابق البصمة الوراثية بينهم وبين المشتبه به "طلال" وإعلان النتائج صباح اليوم، لكن محامي الأسرة لم ييأس ولا حتى ذوي نسيم فشمعة الأمل لم تنطفئ في نفوسهم ومقتنعون أن نسيم قريبٌ ومشاهدته قريبة بإذن الله تعالى.

وقال الدكتور "بن شايع": "بعد إعلان النتائج وارتياح موكلي بأن طلال ليس نسيم سنسلك طريقاً أخرى فالأبواب مفتوحة والخيارات متعددة كان أولها عمل الفحص، والآن سنعمل على خطين متوازيين وهما الرفع للنيابة العامة لإشراكنا بالتحقيق مع المتهمة "مريم" لربما أوصلتنا لخيوط دقيقة تخدم قضيتنا، أيضاً سنرفع للإمارة للتفتيش في ملف القضية منذ بدايتها قبل أكثر من ٢٠ عاماً ومنعطفاتها وصولاً لآخر مستجداتها".

وبسؤاله عن سبب الإصرار بأن طلال هو نسيم قبل صدور نتائج البصمة الوراثية قال :"من حقهم ذلك فهم اشتبهوا ببعض الصفات والقرائن وهي غير قطعية، لكن البصمة الوراثية أكثر دقة والخطأ فيها قليل والفحص خدمنا كثيراً فقد كان يقلق موكلينا والآن نستطيع الانطلاق للنقطة الأخرى في مسيرتنا للبحث عن المفقود نسيم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,316

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة