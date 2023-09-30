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عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "الفيصل"

شارك عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن فهد، في الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم الخميس "افتراضيًّا"، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي.

ورفع الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وهنّأ الاجتماع الدول الخليجية التي شرفت الرياضة الخليجية بتحقيقها عددًا من الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الذى لم يتحقق لولا الدعم السخي واللامحدود من قادات المجلس -حفظهم الله-.

وأضاف أن الرياضة الخليجية مرت بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، متمنيًا تجاوزهم لهذه المرحلة في ظل الانحسار التدريجي للوباء ودخول مرحلة التعافي، بما يساهم في رفع مستوى الرياضة بدول الخليج.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع التي تهم الحركة الأولمبية الخليجية، والتي كان أبرزها متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح "العلا - يناير 2021"، واعتماد استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي التي تتعلق بتطوير الرياضة بدول المجلس للفترة "2022-2028"، والتعاون الدولي في مجال الرياضة.

كما اعتمد الاجتماع تقرير دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة *الكويت 2022" التي ستقام خلال الفترة من 9-19 يناير المقبل، إضافة إلى مقترح الأمانة العامة بالتنظيم والتعاون الخليجي المشترك في رياضة ذوي الإعاقة والألعاب البارالمبية.

وشهد الاجتماع تسمية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسًا فخريًّا للجنة رياضة المرأة بدول المجلس.

ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رحب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، بأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في الاجتماع القادم لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي سيعقد في المملكة العام المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
سبق

شارك عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن فهد، في الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم الخميس "افتراضيًّا"، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي.

ورفع الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وهنّأ الاجتماع الدول الخليجية التي شرفت الرياضة الخليجية بتحقيقها عددًا من الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الذى لم يتحقق لولا الدعم السخي واللامحدود من قادات المجلس -حفظهم الله-.

وأضاف أن الرياضة الخليجية مرت بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، متمنيًا تجاوزهم لهذه المرحلة في ظل الانحسار التدريجي للوباء ودخول مرحلة التعافي، بما يساهم في رفع مستوى الرياضة بدول الخليج.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع التي تهم الحركة الأولمبية الخليجية، والتي كان أبرزها متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح "العلا - يناير 2021"، واعتماد استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي التي تتعلق بتطوير الرياضة بدول المجلس للفترة "2022-2028"، والتعاون الدولي في مجال الرياضة.

كما اعتمد الاجتماع تقرير دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة *الكويت 2022" التي ستقام خلال الفترة من 9-19 يناير المقبل، إضافة إلى مقترح الأمانة العامة بالتنظيم والتعاون الخليجي المشترك في رياضة ذوي الإعاقة والألعاب البارالمبية.

وشهد الاجتماع تسمية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسًا فخريًّا للجنة رياضة المرأة بدول المجلس.

ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رحب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، بأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في الاجتماع القادم لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي سيعقد في المملكة العام المقبل.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
07:51 PM

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "الفيصل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن فهد، في الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم الخميس "افتراضيًّا"، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي.

ورفع الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وهنّأ الاجتماع الدول الخليجية التي شرفت الرياضة الخليجية بتحقيقها عددًا من الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الذى لم يتحقق لولا الدعم السخي واللامحدود من قادات المجلس -حفظهم الله-.

وأضاف أن الرياضة الخليجية مرت بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، متمنيًا تجاوزهم لهذه المرحلة في ظل الانحسار التدريجي للوباء ودخول مرحلة التعافي، بما يساهم في رفع مستوى الرياضة بدول الخليج.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع التي تهم الحركة الأولمبية الخليجية، والتي كان أبرزها متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح "العلا - يناير 2021"، واعتماد استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي التي تتعلق بتطوير الرياضة بدول المجلس للفترة "2022-2028"، والتعاون الدولي في مجال الرياضة.

كما اعتمد الاجتماع تقرير دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة *الكويت 2022" التي ستقام خلال الفترة من 9-19 يناير المقبل، إضافة إلى مقترح الأمانة العامة بالتنظيم والتعاون الخليجي المشترك في رياضة ذوي الإعاقة والألعاب البارالمبية.

وشهد الاجتماع تسمية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسًا فخريًّا للجنة رياضة المرأة بدول المجلس.

ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رحب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، بأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في الاجتماع القادم لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي سيعقد في المملكة العام المقبل.

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