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الصين تصادر 89 مليون كمامة وأدوات تطهير.. التفاصيل هنا

قالت الحكومة الصينية إنه تمت مصادرة عشرات ملايين الكمامات الطبية رديئة الصنع، على خلفية شكاوى من قبل عدة دول بشأن تصدير الصين مستلزمات طبية رديئة، طبقاً لـ"أ ف ب".
وصرح نائب رئيس إدارة الدولة لتنظيم السوق قان لين، اليوم الأحد أن بكين تعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني لمستلزمات الوقاية الشخصية، مشيرًا إلى أنه حتى الجمعة الماضي تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون كمامة و418 ألف قطعة أخرى من مستلزمات الحماية الشخصية الرديئة الصنع.
وأكد المسؤول مصادرة أدوات تطهير مزيفة تزيد قيمتها عن 7.6 مليون يوان (حوالي 1.07 مليون دولار أمريكي).
وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين قواعد جديدة تفرض أن تلبي الكمامات الطبية وغيرها معايير الجودة الوطنية والدولية، ملزمة المصدرين بتقديم تصريح خطي يفيد بأن منتجاتهم تلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدرة إليها.

الصين

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الصين تصادر 89 مليون كمامة وأدوات تطهير.. التفاصيل هنا
سبق

قالت الحكومة الصينية إنه تمت مصادرة عشرات ملايين الكمامات الطبية رديئة الصنع، على خلفية شكاوى من قبل عدة دول بشأن تصدير الصين مستلزمات طبية رديئة، طبقاً لـ"أ ف ب".
وصرح نائب رئيس إدارة الدولة لتنظيم السوق قان لين، اليوم الأحد أن بكين تعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني لمستلزمات الوقاية الشخصية، مشيرًا إلى أنه حتى الجمعة الماضي تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون كمامة و418 ألف قطعة أخرى من مستلزمات الحماية الشخصية الرديئة الصنع.
وأكد المسؤول مصادرة أدوات تطهير مزيفة تزيد قيمتها عن 7.6 مليون يوان (حوالي 1.07 مليون دولار أمريكي).
وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين قواعد جديدة تفرض أن تلبي الكمامات الطبية وغيرها معايير الجودة الوطنية والدولية، ملزمة المصدرين بتقديم تصريح خطي يفيد بأن منتجاتهم تلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدرة إليها.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:43 PM

الصين تصادر 89 مليون كمامة وأدوات تطهير.. التفاصيل هنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,342

قالت الحكومة الصينية إنه تمت مصادرة عشرات ملايين الكمامات الطبية رديئة الصنع، على خلفية شكاوى من قبل عدة دول بشأن تصدير الصين مستلزمات طبية رديئة، طبقاً لـ"أ ف ب".
وصرح نائب رئيس إدارة الدولة لتنظيم السوق قان لين، اليوم الأحد أن بكين تعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني لمستلزمات الوقاية الشخصية، مشيرًا إلى أنه حتى الجمعة الماضي تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون كمامة و418 ألف قطعة أخرى من مستلزمات الحماية الشخصية الرديئة الصنع.
وأكد المسؤول مصادرة أدوات تطهير مزيفة تزيد قيمتها عن 7.6 مليون يوان (حوالي 1.07 مليون دولار أمريكي).
وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين قواعد جديدة تفرض أن تلبي الكمامات الطبية وغيرها معايير الجودة الوطنية والدولية، ملزمة المصدرين بتقديم تصريح خطي يفيد بأن منتجاتهم تلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدرة إليها.

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