دارة الملك عبدالعزيز تستعرض بداية التصوير الفوتوغرافي بالمملكة

عقيد مصري التقط أول صورة للمسجد النبوي عام ١٨٦١م

نشرت دارة الملك عبدالعزيز انفوجرافيك، أشارت فيه إلى امتداد تاريخ التصوير في المملكة العربية السعودية منذ عام ١٢٧٧هـ (١٨٦١م ) عندما التقطت صورة للمدينة المنورة.

وقالت: أول مصور هو العقيد المصري محمد صادق، والذي التقط أولى الصور الفوتوغرافية للمسجد النبوي في المدينة المنورة، بواسطة آلة تصوير أتى بها بعد حوالي 20 عامًا من اختراع التصوير الفوتوغرافي في أوروبا، وكانت آلة تصوير تعمل بطريقة الألواح المبتلة.

وأضافت الدارة: أول مصور أوروبي في الحجاز كان عالم الدراسات الإسلامية، الهولندي د.كريستيان سنوك هورغرونيه، وذلك عام 1302هـ (1884م).

وأردفت: كانت أولى مناطق المملكة التي جذبت انتباه المصورين هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ثم الجوف وساحل الخليج العربي ثم الرياض والبلدات من حولها، ثم الأجزاء الجنوبية من المملكة، حيث بدأ بتصوير وهاد تهامة ثم هضاب عسير والربع الخالي.