وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.

أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو.

سقوط طائرتين بألمانيا عقب تصادمهما في الجو.. وهذا مصير قائديهما وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-24 أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو. وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 05:12 PM

سقوط طائرتين بألمانيا عقب تصادمهما في الجو.. وهذا مصير قائديهما بعد استخدامهما المقعد القذفي للنجاة من الحادث





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أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو.

وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.