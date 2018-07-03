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السويد تُقصي سويسرا.. وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية من المونديال

التحق منتخب السويد بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من المونديال للمرة الثانية في تاريخه منذ حصوله على لقب الوصيف على أرضه في دورة 1958؛ بعدما حسم مواجهته مع نظيره السويسري لمصلحته بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبَيْن على ملعب "سانت بطرسبورج" ضمن دور ثمن النهائي لكأس العالم روسيا 2018.

افتتحت السويد باب التسجيل عن طريق "فورسبرج" بالدقيقة 66 من زمن اللقاء حاول المنتخب السويسري العودة باللقاء إلى نقطة البداية، لكن محاولته باءت بالفشل أمام صلابة دفاع السويد لتستمر النتيجة على ما هي عليه ويودع المونديال من دور ثمن النهائي؛ كما حصل له في البطولة الماضية.

وسيواجه منتخب السويد يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة إنكلترا وكولومبيا التي ستقام بعد قليل.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السويد تُقصي سويسرا.. وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية من المونديال
سبق

التحق منتخب السويد بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من المونديال للمرة الثانية في تاريخه منذ حصوله على لقب الوصيف على أرضه في دورة 1958؛ بعدما حسم مواجهته مع نظيره السويسري لمصلحته بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبَيْن على ملعب "سانت بطرسبورج" ضمن دور ثمن النهائي لكأس العالم روسيا 2018.

افتتحت السويد باب التسجيل عن طريق "فورسبرج" بالدقيقة 66 من زمن اللقاء حاول المنتخب السويسري العودة باللقاء إلى نقطة البداية، لكن محاولته باءت بالفشل أمام صلابة دفاع السويد لتستمر النتيجة على ما هي عليه ويودع المونديال من دور ثمن النهائي؛ كما حصل له في البطولة الماضية.

وسيواجه منتخب السويد يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة إنكلترا وكولومبيا التي ستقام بعد قليل.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
07:20 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:49 PM

السويد تُقصي سويسرا.. وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية من المونديال

A A A
محمود الحمد - الرياض
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التحق منتخب السويد بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من المونديال للمرة الثانية في تاريخه منذ حصوله على لقب الوصيف على أرضه في دورة 1958؛ بعدما حسم مواجهته مع نظيره السويسري لمصلحته بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبَيْن على ملعب "سانت بطرسبورج" ضمن دور ثمن النهائي لكأس العالم روسيا 2018.

افتتحت السويد باب التسجيل عن طريق "فورسبرج" بالدقيقة 66 من زمن اللقاء حاول المنتخب السويسري العودة باللقاء إلى نقطة البداية، لكن محاولته باءت بالفشل أمام صلابة دفاع السويد لتستمر النتيجة على ما هي عليه ويودع المونديال من دور ثمن النهائي؛ كما حصل له في البطولة الماضية.

وسيواجه منتخب السويد يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة إنكلترا وكولومبيا التي ستقام بعد قليل.

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