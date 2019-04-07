الحرم المكي: تقنيات حديثة للبث المباشر والترجمة بلغات عدة

بهدف زيادة عددها إلى عشر ومنها الفرنسية والفارسية والإندونيسية

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وإدارة اللغات والترجمة، جميع التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والمايكروفونات التي تسهم في بث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي ساحات وأروقة البيت العتيق كافة، وذلك عبر استديوهاتها داخل أروقة البيت العتيق وترجمة خطب صلاة الجمعة، والأعياد، لقاصديه من الزوار والمعتمرين وذلك باللغات المختلفة، إضافةً إلى بث تفسير وشرح معاني سورة الكهف بلغات عدة صباح كل يوم جمعة.

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي؛ أن الرئاسة تبث عدداً من اللغات العالمية، وهي: الإنجليزية، والفارسية، والإندونيسية، والفرنسية، والأوردية، التي تتأكد منها لجان متخصصة لغوية وكوادر فنية وهندسية وإدارية متعددة تتبع عدداً من الآليات ومراقبة المضامين الدينية، وسلامة جميع مفردات اللغات المختلفة، كما تقوم بأرشفتها ونشرها في مطبوعات على موقع الرئاسة.

ولفت الحميدي؛ إلى أن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تهدف إلى تطوير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وزيادة عدد اللغات إلى عشر لغات، إنفاذاً لتوجيه المقام السامي الكريم، وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، ومواءمة لرؤية المملكة 2030، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر للحرمين الشريفين، منوهاً بأن الترددات اللاسلكية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته وأجهزة البث المباشر توزع عبر نقاط توزيع وموظفين تابعين لإدارة اللغات والترجمة المنتشرين في الميدان، كما يسهمون في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأبان الحميدي؛ أن الترجمة لتلك اللغات تُبث من خلال الترددات التالية: "الأوردية على تردد ٩٠.٢٠٠، والإنجليزية على تردد ١٠٠.٠٠، والإندونيسية على تردد ٩٠.٥٠٠، والفارسية على تردد ٩٥.٢٠٠، والفرنسية على تردد 99.00".