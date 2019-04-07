النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحرم المكي: تقنيات حديثة للبث المباشر والترجمة بلغات عدة

بهدف زيادة عددها إلى عشر ومنها الفرنسية والفارسية والإندونيسية

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وإدارة اللغات والترجمة، جميع التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والمايكروفونات التي تسهم في بث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي ساحات وأروقة البيت العتيق كافة، وذلك عبر استديوهاتها داخل أروقة البيت العتيق وترجمة خطب صلاة الجمعة، والأعياد، لقاصديه من الزوار والمعتمرين وذلك باللغات المختلفة، إضافةً إلى بث تفسير وشرح معاني سورة الكهف بلغات عدة صباح كل يوم جمعة.

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي؛ أن الرئاسة تبث عدداً من اللغات العالمية، وهي: الإنجليزية، والفارسية، والإندونيسية، والفرنسية، والأوردية، التي تتأكد منها لجان متخصصة لغوية وكوادر فنية وهندسية وإدارية متعددة تتبع عدداً من الآليات ومراقبة المضامين الدينية، وسلامة جميع مفردات اللغات المختلفة، كما تقوم بأرشفتها ونشرها في مطبوعات على موقع الرئاسة.

ولفت الحميدي؛ إلى أن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تهدف إلى تطوير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وزيادة عدد اللغات إلى عشر لغات، إنفاذاً لتوجيه المقام السامي الكريم، وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، ومواءمة لرؤية المملكة 2030، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر للحرمين الشريفين، منوهاً بأن الترددات اللاسلكية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته وأجهزة البث المباشر توزع عبر نقاط توزيع وموظفين تابعين لإدارة اللغات والترجمة المنتشرين في الميدان، كما يسهمون في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأبان الحميدي؛ أن الترجمة لتلك اللغات تُبث من خلال الترددات التالية: "الأوردية على تردد ٩٠.٢٠٠، والإنجليزية على تردد ١٠٠.٠٠، والإندونيسية على تردد ٩٠.٥٠٠، والفارسية على تردد ٩٥.٢٠٠، والفرنسية على تردد 99.00".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحرم المكي: تقنيات حديثة للبث المباشر والترجمة بلغات عدة
سبق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وإدارة اللغات والترجمة، جميع التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والمايكروفونات التي تسهم في بث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي ساحات وأروقة البيت العتيق كافة، وذلك عبر استديوهاتها داخل أروقة البيت العتيق وترجمة خطب صلاة الجمعة، والأعياد، لقاصديه من الزوار والمعتمرين وذلك باللغات المختلفة، إضافةً إلى بث تفسير وشرح معاني سورة الكهف بلغات عدة صباح كل يوم جمعة.

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي؛ أن الرئاسة تبث عدداً من اللغات العالمية، وهي: الإنجليزية، والفارسية، والإندونيسية، والفرنسية، والأوردية، التي تتأكد منها لجان متخصصة لغوية وكوادر فنية وهندسية وإدارية متعددة تتبع عدداً من الآليات ومراقبة المضامين الدينية، وسلامة جميع مفردات اللغات المختلفة، كما تقوم بأرشفتها ونشرها في مطبوعات على موقع الرئاسة.

ولفت الحميدي؛ إلى أن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تهدف إلى تطوير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وزيادة عدد اللغات إلى عشر لغات، إنفاذاً لتوجيه المقام السامي الكريم، وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، ومواءمة لرؤية المملكة 2030، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر للحرمين الشريفين، منوهاً بأن الترددات اللاسلكية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته وأجهزة البث المباشر توزع عبر نقاط توزيع وموظفين تابعين لإدارة اللغات والترجمة المنتشرين في الميدان، كما يسهمون في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأبان الحميدي؛ أن الترجمة لتلك اللغات تُبث من خلال الترددات التالية: "الأوردية على تردد ٩٠.٢٠٠، والإنجليزية على تردد ١٠٠.٠٠، والإندونيسية على تردد ٩٠.٥٠٠، والفارسية على تردد ٩٥.٢٠٠، والفرنسية على تردد 99.00".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
01:10 PM

الحرم المكي: تقنيات حديثة للبث المباشر والترجمة بلغات عدة

بهدف زيادة عددها إلى عشر ومنها الفرنسية والفارسية والإندونيسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,742

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وإدارة اللغات والترجمة، جميع التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والمايكروفونات التي تسهم في بث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي ساحات وأروقة البيت العتيق كافة، وذلك عبر استديوهاتها داخل أروقة البيت العتيق وترجمة خطب صلاة الجمعة، والأعياد، لقاصديه من الزوار والمعتمرين وذلك باللغات المختلفة، إضافةً إلى بث تفسير وشرح معاني سورة الكهف بلغات عدة صباح كل يوم جمعة.

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي؛ أن الرئاسة تبث عدداً من اللغات العالمية، وهي: الإنجليزية، والفارسية، والإندونيسية، والفرنسية، والأوردية، التي تتأكد منها لجان متخصصة لغوية وكوادر فنية وهندسية وإدارية متعددة تتبع عدداً من الآليات ومراقبة المضامين الدينية، وسلامة جميع مفردات اللغات المختلفة، كما تقوم بأرشفتها ونشرها في مطبوعات على موقع الرئاسة.

ولفت الحميدي؛ إلى أن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تهدف إلى تطوير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وزيادة عدد اللغات إلى عشر لغات، إنفاذاً لتوجيه المقام السامي الكريم، وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، ومواءمة لرؤية المملكة 2030، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر للحرمين الشريفين، منوهاً بأن الترددات اللاسلكية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته وأجهزة البث المباشر توزع عبر نقاط توزيع وموظفين تابعين لإدارة اللغات والترجمة المنتشرين في الميدان، كما يسهمون في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأبان الحميدي؛ أن الترجمة لتلك اللغات تُبث من خلال الترددات التالية: "الأوردية على تردد ٩٠.٢٠٠، والإنجليزية على تردد ١٠٠.٠٠، والإندونيسية على تردد ٩٠.٥٠٠، والفارسية على تردد ٩٥.٢٠٠، والفرنسية على تردد 99.00".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,275
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,545
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,209
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,170

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة