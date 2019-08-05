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حج 1440 .. "الهلال الأحمر" تعزّز أسطولها بـ 119 فرقة متقدمة

لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة

خصّصت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدّسة والحرم المكي والمشاعر المقدّسة.

وتشكّل الفرق الإسعافية المتقدمة إحدى أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج التي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثّفة الرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

وتضم فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقة، منها: 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة، و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدّسة، و30 فرقة في مشعر مِنى و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافة إلى فريق الدرّاجات النارية المكوّن من 38 مختصاً يستخدمون 16 درّاجة نارية؛ للوصول بشكل سريع إلى المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وتقوم مهمة الفرق الإسعافية المتقدمة على آلية الوصول السريع إلى مواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدرّاجات النارية، وعربات القولف, والفرق الراجلة.

وخصّصت الهيئة فريقاً متكاملاً من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيباً في عددٍ من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين فيضم 94 أخصائياً، مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل مناطق الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها.

وتوفر "الهيئة" جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام، للإسهام في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزاً إسعافياً وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

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حج 1440 .. "الهلال الأحمر" تعزّز أسطولها بـ 119 فرقة متقدمة
سبق

خصّصت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدّسة والحرم المكي والمشاعر المقدّسة.

وتشكّل الفرق الإسعافية المتقدمة إحدى أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج التي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثّفة الرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

وتضم فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقة، منها: 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة، و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدّسة، و30 فرقة في مشعر مِنى و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافة إلى فريق الدرّاجات النارية المكوّن من 38 مختصاً يستخدمون 16 درّاجة نارية؛ للوصول بشكل سريع إلى المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وتقوم مهمة الفرق الإسعافية المتقدمة على آلية الوصول السريع إلى مواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدرّاجات النارية، وعربات القولف, والفرق الراجلة.

وخصّصت الهيئة فريقاً متكاملاً من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيباً في عددٍ من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين فيضم 94 أخصائياً، مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل مناطق الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها.

وتوفر "الهيئة" جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام، للإسهام في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزاً إسعافياً وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:48 PM

حج 1440 .. "الهلال الأحمر" تعزّز أسطولها بـ 119 فرقة متقدمة

لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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خصّصت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدّسة والحرم المكي والمشاعر المقدّسة.

وتشكّل الفرق الإسعافية المتقدمة إحدى أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج التي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثّفة الرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

وتضم فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقة، منها: 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة، و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدّسة، و30 فرقة في مشعر مِنى و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافة إلى فريق الدرّاجات النارية المكوّن من 38 مختصاً يستخدمون 16 درّاجة نارية؛ للوصول بشكل سريع إلى المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وتقوم مهمة الفرق الإسعافية المتقدمة على آلية الوصول السريع إلى مواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدرّاجات النارية، وعربات القولف, والفرق الراجلة.

وخصّصت الهيئة فريقاً متكاملاً من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيباً في عددٍ من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين فيضم 94 أخصائياً، مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل مناطق الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها.

وتوفر "الهيئة" جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام، للإسهام في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزاً إسعافياً وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

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