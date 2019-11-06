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رهان على أكل 50 بيضة ينتهي بالوفاة.. مات في الـ42

28 دولارًا تودي بحياة رجل في الهند.. انهار وفقد الوعي

تَسَبّب رهانٌ حول تناول أكبر عدد من البيض المسلوق، في وقوع كارثة لرجل كان يعتقد أنه يستطيع منافسة زميله مقابل مبلغ زهيد نسبيًّا.
ووفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية؛ فقد دخل رجلان، كانا يقومان بجولة في أحد الأسواق، في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش بالهند، في نقاش بشأن أكل البيض.
وقالت الشرطة المحلية: إن النقاش احتدم بين الرجلين، اللذين كانا يزوران سوق بيبغانيغ في جونبور، بشأن من يمكنه أن يأكل بيضًا أكثر.
ولتسوية الجدل والنقاش، اتفق الرجلان على رهان بقيمة 2000 روبية؛ أي ما يعادل 28 دولارًا فقط، لمن يمكنه أن يأكل 50 بيضة في جلسة واحدة.
وقالت الشرطة: إن "سوبهاش يادا"، البالغ من العمر 42، قد بدأ للتو في تناول بيضته الـ42، عندما انهار وفقد الوعي، ثم نُقل إلى المستشفى؛ لكنه توفي بعد ساعات.
ويعتقد الأطباء أن "يادا" توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام؛ وفقًا لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية؛ لكن عائلته رفضت التعليق على وفاته.

رهان ينتهي بالوفاة الهند

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رهان على أكل 50 بيضة ينتهي بالوفاة.. مات في الـ42
سبق

تَسَبّب رهانٌ حول تناول أكبر عدد من البيض المسلوق، في وقوع كارثة لرجل كان يعتقد أنه يستطيع منافسة زميله مقابل مبلغ زهيد نسبيًّا.
ووفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية؛ فقد دخل رجلان، كانا يقومان بجولة في أحد الأسواق، في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش بالهند، في نقاش بشأن أكل البيض.
وقالت الشرطة المحلية: إن النقاش احتدم بين الرجلين، اللذين كانا يزوران سوق بيبغانيغ في جونبور، بشأن من يمكنه أن يأكل بيضًا أكثر.
ولتسوية الجدل والنقاش، اتفق الرجلان على رهان بقيمة 2000 روبية؛ أي ما يعادل 28 دولارًا فقط، لمن يمكنه أن يأكل 50 بيضة في جلسة واحدة.
وقالت الشرطة: إن "سوبهاش يادا"، البالغ من العمر 42، قد بدأ للتو في تناول بيضته الـ42، عندما انهار وفقد الوعي، ثم نُقل إلى المستشفى؛ لكنه توفي بعد ساعات.
ويعتقد الأطباء أن "يادا" توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام؛ وفقًا لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية؛ لكن عائلته رفضت التعليق على وفاته.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:13 PM

رهان على أكل 50 بيضة ينتهي بالوفاة.. مات في الـ42

28 دولارًا تودي بحياة رجل في الهند.. انهار وفقد الوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,302

تَسَبّب رهانٌ حول تناول أكبر عدد من البيض المسلوق، في وقوع كارثة لرجل كان يعتقد أنه يستطيع منافسة زميله مقابل مبلغ زهيد نسبيًّا.
ووفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية؛ فقد دخل رجلان، كانا يقومان بجولة في أحد الأسواق، في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش بالهند، في نقاش بشأن أكل البيض.
وقالت الشرطة المحلية: إن النقاش احتدم بين الرجلين، اللذين كانا يزوران سوق بيبغانيغ في جونبور، بشأن من يمكنه أن يأكل بيضًا أكثر.
ولتسوية الجدل والنقاش، اتفق الرجلان على رهان بقيمة 2000 روبية؛ أي ما يعادل 28 دولارًا فقط، لمن يمكنه أن يأكل 50 بيضة في جلسة واحدة.
وقالت الشرطة: إن "سوبهاش يادا"، البالغ من العمر 42، قد بدأ للتو في تناول بيضته الـ42، عندما انهار وفقد الوعي، ثم نُقل إلى المستشفى؛ لكنه توفي بعد ساعات.
ويعتقد الأطباء أن "يادا" توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام؛ وفقًا لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية؛ لكن عائلته رفضت التعليق على وفاته.

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