"سبل" تستعرض رحلة نجاح توصيل الأدوية للمرضى عبر خدمة البريد الدوائي

خلال معرض "عرب هيلث" بدبي.. في إطار اكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية

شارك البريد السعودي "سبل" في معرض الصحة العربي "عرب هيلث 2022"، المنعقد بمدينة دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، وذلك من خلال جناحها الذي يستعرض رحلة نجاح توصيل الأدوية للمرضى، عبر خدمة البريد الدوائي إحدى الخدمات اللوجستية المتخصصة لحلول الرعاية الصحية التي يقدمها البريد السعودي "سبل".

ويعد معرض "عرب هيلث" مناخاً لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الرعاية الصحية على المستوى المحلي والدولي، وفرصة لعرض الخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة التي يقدمها "سبل" في هذا المجال.

وتشارك سبل بعرض أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في خدمة البريد الدوائي من خلال استعراض مركبة حديثة مجهزة بالكامل لنقل الأدوية من المستشفيات إلى المستفيدين وكذلك حافظة الأدوية التي يمكن من خلالها التحكم بدرجة البرودة المطلوبة للأدوية، إضافة إلى حلول متنوعة للرعاية الصحية.

يذكر أن خدمة البريد الدوائي أطلقت في عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها، من خلال توصيل الأدوية إلى مقر المريض عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة، حيث تجهز الأدوية بعد التأكد من صحة الوصفة والجرعات في صيدلية المستشفى، ثم تسلم لموظف البريد السعودي "سبل"، الذي يقوم بتوصيلها حسب العنوان الوطني للمريض في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ونجحت "سبل" في إيصال أكثر من 800 ألف وصفة طبية في أكثر من 200 مدينه وقرية، كما وصل إجمالي المستشفيات المفعلة للخدمة إلى الآن أكثر من 200 مستشفى حول المملكة، والمستفيدون من هذه الخدمة مرضى الرعاية المنزلية وذوي الإعاقة وذوي الأمراض المزمنة والعيادات الافتراضية وأصحاب المناعة المنخفضة ومرضى الأورام والعيادات النفسية وكبار السن.

ويعد معرض ومؤتمر الصحّة العربي "عرب هيلث 2020" الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، معرضًا رائدًا للمعدات الطبية، وخدمات الرعاية الصحية، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعرضها 3590 شركة من 60 دولة من أنحاء العالم، ويشارك فيه أكثر من 56000 متخصص في مجال الرعاية الصحية، مع إقامة مجموعة واسعة من المؤتمرات المعتمدة من التعليم الطبي المستمر، ويعد المعرض الأكبر في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

يذكر أن البريد السعودي "سبل" يحرص على المشاركة في الفعاليات المختلفة محليًا وعالميًا، ليقدم الحلول والمنتجات والخدمات البريدية اللوجستية للعملاء والمتخصصين في القطاع اللوجستي.