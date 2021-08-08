محافظ فيفاء يقف على انهيارات الطرق بالمحافظة ويجتمع بالمسؤولين

تابع سير العمل ورفع الانهيارات وإزالة الصخور وتفقد المواقع المتضررة

وقف محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الأحد، على أضرار ومواقع الانهيارات الصخرية بالطرق، يرافقه رئيس مركز الجوة علي الحريصي ورئيس بلدية فيفاء سعيد بن جبران التليدي، ومدير وحدة كهرباء فيفاء المهندس عبدالله صديق، ومدير الفرقة الحادية عشرة للنقل بفيفاء ومدير شرطة فيفاء ومدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء ومندوب إدارة الطرق بجازان ومدير المشاريع بالبلدية المهندس محمد الفيفي، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية وذات العلاقة والمختصين بها.

وتفصيلًا: تابع المحافظ ومسؤولو الجهات المعنية سير العمل ورفع الانهيارات وإزالة الصخور، كما تفقد عددًا من المواقع المتضررة على الطريق، من أبرزها انهيار طريق الملك خالد "الحزام" الذي أدى إلى انقطاع الطريق وتضرر أحد المنازل المجاورة.

ووقف "القحطاني" على موقع تحول مجرى سيول الأمطار بطريق 20، وتضرر منزل مواطن من جراء ذلك.

وعقد محافظ فيفاء اجتماعًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة تداعيات استمرار هطول الأمطار على المحافظة، وأعمال فتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور، وتقييم الأضرار الناتجة، كما وجه بمتابعة سير أعمال الميدان وتكثيفها وإزالة الانهيارات الصخرية ومخلفات سيول الأمطار.