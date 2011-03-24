مناشدات 8 أعوام لم تشفع.. شاهد عبارات "مراج الليث" تحول مسار السيول للمنازل

فيما طالب الأهالي وزارة النقل بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة

لم تشفع 8 سنوات قضاها أهالي مركز صلاق بمحافظة الليث، في مناشدة وزارة النقل بالوقوف على عبارات طريق "وادي مراج" بعد أن تعرضت للجرف جراء السيول، وتسببت في تحويل مسار السيول إلى منازلهم ومزارعهم.

وفي تفاصيل الشكوى كما تلقتها "سبق"، قال السكان: "نناشد وزارة النقل بسرعة الوقوف على طريق وادي مراج التابع لمركز صلاق بمحافظة الليث، فمنذ ثماني سنوات ونحن في مطالبات لوزارة النقل بإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي، كون العبارات التي صُممت بمجرى سيل وادي مراج لا تتناسب مع كبر وحجم الوادي، مما أدى إلى اجتياحها، وحاليا هذه العبارات أغلقت مجرى السيل وحوّلت مساره إلى المنازل والمزارع على جنبات الوادي.



وطالب الأهالي بضرورة وقوف وزارة النقل على معاناتهم على وجه السرعة، مزودين "سبق" بصور تظهر حجم المعاناة.