موريتانيا ترحّب بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن مقتل جمال خاشقجي

جددت ثقتها في نزاهة ومصداقية القضاء السعودي.. وطالبت بالابتعاد عن تسييس القضية

أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن النيابة العامة في المملكة بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبما تضمنه من إجراءات.

وأشادت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية اليوم، بالإرادة القوية والصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ضمان الشفافية الكاملة واللازمة لكشف الحقيقة وتنفيذ العدالة.

وجددت موريتانيا ثقتها في نزاهة ومصداقية القضاء السعودي؛ مطالبة الجميع بالابتعاد عن تسييس هذه القضية.